GUESS представила новую детскую коллекцию GUESS KIDS FW24

В новой детской коллекции GUESS KIDS FW24 собрано все необходимое для осенних и зимних приключений: от денима, трикотажа и спортивной одежды до теплых пальто и курток.

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Коллекция для девочек

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Wild Yourself

Капсула, вдохновленная эстетикой кантри, предлагает широкий выбор моделей с принтами пейсли и фейр-айл. Все изделия сочетаются между собой и позволяют создавать актуальные многослойные аутфиты. Завершить образ помогут обувь и аксессуары из эко-кожи, выполненные в нейтральных оттенках темно-зеленого, бамбукового-зеленого и шоколадного.

Christmas

В специальной новогодней коллекции юные модницы найдут как уютные свитера, так и нарядные платья, юбки, брюки, топы и футболки из блестящих тканей. Цветовая палитра нового сезона традиционно рождественская и теплая, она включает в себя молочный, черный, вишневый, песочный, а также золотой и серебряный цвета.

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Winter Wonderland

Мягкий флис, водонепроницаемая ткань eco tech, винтажный деним, твид и мохер — главные материалы линейки, созданной для активного зимнего отдыха. Функциональные и одновременно элегантные вещи дополнены принтами с изображением медвежат.

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Cosy Luxe

Минималистичная капсула для создания повседневных образов предлагает разнообразные модели брюк из денима, свитеров и водолазок. Оверсайз силуэты придают объем базовым изделиям из трикотажа, плотного флиса и овчины, а различные узоры и принты с нежными, будто нарисованными акварелью цветами, добавляют образам нежности.

Коллекция для мальчиков

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Woodland Wanderers

Удобные, теплые фасоны пальто и брюк из денима и оверсайз силуэты трикотажных изделий дополнены нашивками, эксклюзивными сезонными акцентами и природными рисунками. Цветовая палитра вдохновлена осенними пейзажами.

By the Fireplace

В линейке GUESS Kids By the Fireplace сочетается casual стиль и одежда для торжественных случаев. Свитера, рубашки, брюки, деним в ретро-стиле и аксессуары дополнены фирменными деталями — вязаными узорами, полоской и характерными паттернами нового сезона. А костюмы и жакеты, повторяющие мужскую коллекцию, добавляют изюминку в модели mini-me. Рождественская цветовая палитра из ярко-красного, виноградного, синего и песочного придает образам из капсулы неподвластную времени изысканность.

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Mountain Glam

Коллекция зимней одежды вдохновлена эстетикой горнолыжных курортов и включает в себя всё необходимое для комфортного зимнего отдыха: от элегантных пиджаков, рубашек, свитеров и брюк до спортивных толстовок, курток, джинсов. В палитре: персидский голубой, цвет морской соли, цементный цвет, а также глубокий красный.

Winter Explorer

Толстовки, трикотаж, куртки и спортивные куртки, деним и пальто в стиле восьмидесятых — вдохновленная путешествиями капсула поможет создать яркий и удобный городской образ даже самым привередливым модни