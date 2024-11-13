Назван самый сексуальный мужчина 2024 года

Редакторы журнала People назвали самого сексуального мужчину 2024 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Первое место в рейтинге «Самые сексуальные мужчины из ныне живущих» занял 45-летний американский актер и кинорежиссер Джон Красински. На размещенной обложке журнала звезда «Офиса» и «Тихого места» предстал в серой футболке и голубых джинсах.

В интервью редакторам Красински признался, что не ожидал такого признания.

«Возможно, меня просто надули. Я не проснулся с мыслью: "Неужели сегодня тот день, когда меня попросят стать самым сексуальным мужчиной из ныне живущих?". И все же именно в этот день вы, ребята, это сделали. Вы, ребята, действительно подняли для меня планку», — рассказал супруг актрисы Эмили Блант, пообещавшая ему обклеить все стены их дома обложкой журнала.

Ранее сообщалось, что американский рэпер и возлюбленный певицы Селены Гомес Бенджамин Левин, более известный под сценическим псевдонимом Бенни Бланко, также претендовал на первое место самого сексуального мужчины 2024 года.