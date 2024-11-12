Лифчик поверх майки — тренд нулевых возвращается в моду

Вернувшись из модного архива нулевых, стиль ношения лифчика поверх майки или рубашки снова в тренде. Идеально сочетаясь с бунтарским и ироничным духом гранжа и китча, этот тренд дает свободу экспериментам и самовыражению.

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Вот пять советов от стилиста Маши Ведерниковой, как мастерски воплотить этот дерзкий стиль в вашем гардеробе.

Смешивание текстур и цветов

Яркий лифчик с кружевами или принтами поверх однотонной майки, водолазки или даже сорочки создает эффектный контраст. Играйте с цветами и фактурами, чтобы каждый наряд был уникален. Не бойтесь выходить за рамки привычного: главное — гармония в деталях.

«Выберите бюстгальтер с яркими узорами или интересной фактурой и наденьте его поверх однотонной майки. Это создаст заметный контраст и добавит изюминку вашему образу. Смело экспериментируйте с разными фактурами и оттенками, чтобы ваш наряд выделялся. Например, попробуйте надеть лифчик с флористическими мотивами поверх простой белой майки или тельняшки для создания непринужденно стильного лука», — советует Маша.

Слои одежды

Эффектная майка с ажурными вставками или из тонкого материала добавит изюминку вашему образу. Этот метод позволяет сделать акцент на лифчике, подчеркнув ваш стиль и женственность. Носить белье при этом можно как над майкой, так и под ней — главное, чтобы его было видно. Это не только стильно, но и позволяет сделать образ более смелым и оригинальным. Майка должна быть достаточно прозрачной, чтобы лифчик просвечивался, но при этом сохраняла достаточную закрытость для комфорта.

Акцент на аксессуарах

Большие колье или массивные серьги уравновесят образ и добавят шика. Аксессуары могут стать той самой вишенкой на торте в вашем стильном ансамбле.

«Это поможет сбалансировать визуально более акцентный верх и привлечь внимание к лицу. Рассмотрите возможность добавления яркого ремня или необычной сумки для полного завершения образа», — предлагает стилист.

Обувь и низ

Подбирайте юбку, брюки или джинсы с высокой талией, чтобы сбалансировать пропорции. Идеально подойдут укороченные джинсы или кожаные брюки, которые помогут визуально удлинить ноги и подчеркнуть обувь. Выбирайте обувь в зависимости от образа: для более грубого гранжевого стиля подойдут массивные ботинки, а для добавления элегантности можно выбрать туфли или сапоги на каблуке.