Модный эксперт объяснила, какие ошибки совершает Болгар при выборе одежды

Ирина Болгар утверждает, что разработала стиль Павла Дурова, создавая эскизы рубашек и пальто для его гардероба. Однако, изучив фото Ирины, стилист Юлия Тарновецкая пришла к выводу, что ей самой нужна помощь эксперта. По словам Юлии, одежда Болгар хотя и дорогая, но не актуальная: такие вещи носили в 2005 году. Стилист поделилась мнением с сайтом «Страсти».

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«Ирина не блещет стилем. Не все ее наряды безупречны: в образах сочетаются неприемлемые стили. Например, если она надевает классическое платье, то иногда выбирает обувь, которая не подходит к нему. Я бы выбрала туфли-лодочки на каблуке, потому что этот образ предполагает вечернюю историю, а не более домашнюю. Павел также одет не под образ Ирины», — высказалась Юлия.

© Passion.ru

Подобный стиль был популярен в 2005 году. Облегающие куртки на пуговицах, неподходящая сумка, кроссовки, облегающие брюки длиной до косточек — все эти элементы абсолютно не сочетаются друг с другом. Гардероб необходимо полностью пересмотреть, так как он нестильный, немодный и неактуальный.

«В настоящее время в моде женственность, которая будет оставаться актуальной и в 2025 году. В 2024 году все еще будет популярен оверсайз. У Ирины классическая внешность, поэтому ей следует выбирать изделия, соответствующие текущему сезону. Если у людей есть деньги, не обязательно покупать кричащие футболки с принтами, демонстрирующие брендовую принадлежность. Достаточно выбрать классический стиль old money и приобретать качественные изделия. Дорогие люксовые бренды предлагают множество вариантов одежды без кричащих принтов, ведь истинная роскошь не нуждается в громких заявлениях. Она очевидна по самому образу», — считает эксперт.

У Болгар классическая внешность, поэтому ей не подойдут худи, оверсайзные вещи и крупные спортивные костюмы. Однако классика не означает, что на пляж нужно выходить в туфлях и брюках. Можно выбрать джинсы и базовую футболку или рубашку белого цвета свободного силуэта, дополнив образ светлыми кроссовками.