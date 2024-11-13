Главной красавицей мира признали робкую студентку из Вьетнама

В Японии прошел финал одного из главных в мире конкурсов красоты — «Мисс Интернешнл», в котором участвовали представительницы 71 страны. Абсолютной победительницей конкурса стала студентка из Вьетнама Хюинь Тхи Тхань Тхюи.

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Участница из Вьетнама обогнала финалисток из Испании, Новой Зеландии и Чехии

Церемония награждения «Мисс Интернешнл — 2024» состоялась на токийском стадионе Tokyo Dome. Мероприятие транслировалось в прямом эфире для зрителей по всему миру.

62-й международный конкурс начался с дефиле всех участниц в национальных костюмах. Лучшей на этом этапе была признана 21-летняя Санта Пул из Новой Зеландии. Далее ведущие объявили топ-20 красавиц, которые прошли по сцене в купальниках.

В финале осталось всего восемь девушек: участницы из Боливии, Польши, Чехии, Вьетнама, Индонезии, Испании, Новой Зеландии и Венесуэлы. Согласно правилам конкурса, они должны были отвечать на вопросы ведущих. На этом этапе девушки рассуждали на такие темы, как «гендерное равенство», «искусственный интеллект», «лидерство», «экология» и «экономика».

Представительницу Чехии, например, спросили, какой современной политической фигурой она восхищается. Она назвала своим вдохновителем главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Участнице из Вьетнама пришлось отвечать, какие глобальные события сильнее всего повлияли на образовательную систему ее поколения. Она назвала пандемию COVID-19 и развитие онлайн-образования.

После 20 полуфиналисток представили зрителям и судьям свои вечерние образы. Этот этап стал последним перед награждением Королев континентов. Королевой Африки выбрали участницу из Кабо-Верде, Королевой Америки — кубинскую предпринимательницу, Королевой Европы — представительницу Ирландии, а Королевой Азии — нутрициолога из Японии.

После этого ведущие объявили обладательниц специальных номинаций и наконец назвали имя победительницы. Ею стала вьетнамская модель Хюинь Тхи Тхань Тхюи.

Новая «Мисс Интернешнл» назвала семью самым главным, что есть в ее жизни

Тхань Тхюи попала на «Мисс Интернешнл» после победы на национальном конкурсе «Мисс Вьетнам» в 2022 году. На нем девушку также выделили в номинации «Спорт». Известно, что 22-летняя девушка обучается в двух университетах во вьетнамских городах Дананг и Хошимин, знает английский и корейский языки, работает моделью и участвует в волонтерских проектах по защите экологии.

В интервью вьетнамской газете VnExpress Тхюи рассказала, что раньше была робким, закрытым и плаксивым человеком. По мере взросления ей удалось стать более позитивной и эмоционально зрелой. Модель призналась, что ей нелегко учиться сразу в двух университетах, поскольку они расположены далеко друг от друга. Она переживает, что частые разъезды негативно сказываются на ее здоровье.

Тхюи назвала своей главной опорой семью. Она вспомнила, как однажды возвращалась на самолете из Хошимина в Дананг поздно ночью и попросила родителей ложиться спать и не встречать ее. Однако они все-таки приехали в аэропорт.

«Я забыла об усталости, как только оказалась в объятиях родственников», — сказала она.

По ее словам, главный жизненный совет, который дали родители, — быть доброй.

Девушка гордится тем, что теперь может помогать своей семье деньгами. По словам Тхюи, ей нравится радовать родителей цветами и маленькими подарками. Мечта девушки — купить им дом и оплатить обучение своей сестре.

Победительница раскрыла секреты подготовки к конкурсу красоты

В беседе с журналистом Тхюи вспомнила о своей победе на «Мисс Вьетнам — 2022». В интервью она объяснила, чем именно очаровала зрителей и жюри.

«Я не напрягалась, чтобы произвести впечатление. Вместо этого я сохраняла невинность и искренность», — Хюинь Тхи Тхань Тхюи, мисс Интернешнл — 2024.

Девушка призналась, что поначалу очень остро реагировала на негативные комментарии по поводу своей внешности. Она отметила, что несколько лет назад она была не так опытна, поэтому многие ее публичные образы выходили несколько неухоженными. Однако теперь она стала увереннее в себе и научилась игнорировать чужое мнение.

Готовясь к международному конкурсу красоты, Тхюи ходила в фитнес-зал, занималась бегом, старалась поддерживать здоровый сон, пила много воды и питалась фруктами и зеленью. В свободное время девушка читала книги, смотрела фильмы и даже изучала основы японского языка, поскольку конкурс проходил в Токио.

За день до конкурса Тхюи поблагодарила организаторов за возможность познакомиться с разными культурами. Подготовку к «Мисс Интернешнл» она назвала «магическим путешествием», полным важных уроков, приятных воспоминаний и новых друзей.

Платье к финальному выходу Тхюи разрабатывал бренд LE THANH HOA. Легкое белое платье с цветочными узорами из камней, по задумке создателей, должно напоминать сакуру — символ Японии, где проходил конкурс. Как отметил дизайнер, его проект также отразил женственность, нежность и очаровательность вьетнамской девушки.

Отмечается, что Тхюи стала первой участницей из Вьетнама, получившей титул «Мисс Интернешнл».

«Наконец я могу доказать, что заслуживаю всей той любви и поддержки, которую получаю от аудитории и своих фанатов из Вьетнама и со всего мира», — сказала она в торжественной речи после получения короны.

Россию не пригласили на «Мисс Интернешнл» из-за политики

Директор конкурса от России Екатерина Шарова написала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что российской участницы не было на «Мисс Интернешнл» по политическим причинам.

Россия не смогла принять участие и в другом крупном престижном конкурсе.

«"Мистер мира", день восьмой, не могу смотреть без слез на отсутствие нашей страны на конкурсе, — написала Шарова. — Когда все это конкурсное мракобесие закончится от Вселенки до Мира и обратно, Россия поедет на самый лучший конкурс в Камбоджу — на Планету! Там Россию ждут и уважают».

Конкурс, проведенный в 2024 году, стал 62-м в истории «Мисс Интерншнл»

«Мисс Интернешнл» — один из четырех главных международных конкурсов красоты. Он зародился в американском штате Калифорния в 1960 году, а в 1972-м стал проводиться в Японии.

Жюри конкурса широко трактует понятие красоты. Конкурсантки должны проявить свои внутренние качества, стать примером доброжелательности, отзывчивости и интеллекта. Каждая из них в финале должна убедительно объяснить необходимость мира на Земле и предложить варианты его достижения. Для жюри важно, чтобы победительница была пацифисткой и уважала представителей других религий и национальностей.

В 2023 году мисс Интернешнл стала представительница Венесуэлы Андреа Рубио. После своей победы она Колумбии и Венесуэлы и поддерживала идею просвещения молодого поколения в вопросе менструации.