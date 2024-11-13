Наращенные ресницы: нужно ли давать глазам отдых

Мнения о необходимости перерывов в наращивании ресниц расходятся. Одни считают, что делать это необходимо, другие утверждают — можно, но не обязательно. Разобраться в вопросе «Клопс» помогла мастер, преподаватель, основатель школы по наращиванию ресниц Екатерина Демина из Санкт-Петербурга.

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Популярная косметическая процедура помогает визуально изменить форму глаза, а взгляд сделать томным и чарующим. Эффект удлинения или густоты ресниц получается за счёт приклеивания к натуральным дополнительных искусственных волосков.

Нужно ли давать ресницам отдых?

«Процедура наращивания безопасна и не вредит натуральным ресницам. Однако существуют определённые признаки, которые говорят, что пора взять паузу», — отметила Демина.

Обильное выпадение своих ресниц или полная их утрата может произойти в трёх случаях:

При попытке самостоятельно снять приклеенный материал; Из-за неправильного ухода за искусственными волосками; Если мастер нарушил технику наращивания.

«Последнее часто приводит к дискомфорту и болезненности при очищении глаз. Оно же становится причиной ломкости своих ресниц и аллергических реакций», — обратила внимание специалист.

Как правильно ухаживать за наращёнными ресницами

Для снятия макияжа используйте специальную очищающую пенку, а не средства на масляной основе;

По утрам расчёсывайте ресницы специальной щёточкой;

Избегайте трения ресниц;

По возможности спите на боку или спине, чтобы избежать заломов.

Какие ресницы носятся дольше: короткие, средние или длинные

Оптимального варианта нет, так как мастер подбирает длину, толщину и изгиб искусственных волосков, исходя из каждого конкретного случая. Учитываются особенности глаз, состояние натуральных ресниц и предпочтения клиента. Время носки наращённого материала во многом зависит от грамотности ухода, заключила Екатерина Демина.

Доктор рассказал, почему после наращивания ресниц может возникнуть ячмень.