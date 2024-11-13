Наращенные ресницы: нужно ли давать глазам отдых

Наращённые ресницы: нужно ли давать глазам отдых от косметической процедуры
Мнения о необходимости перерывов в наращивании ресниц расходятся. Одни считают, что делать это необходимо, другие утверждают — можно, но не обязательно. Разобраться в вопросе «Клопс» помогла мастер, преподаватель, основатель школы по наращиванию ресниц Екатерина Демина из Санкт-Петербурга.
Популярная косметическая процедура помогает визуально изменить форму глаза, а взгляд сделать томным и чарующим. Эффект удлинения или густоты ресниц получается за счёт приклеивания к натуральным дополнительных искусственных волосков.
Нужно ли давать ресницам отдых?
«Процедура наращивания безопасна и не вредит натуральным ресницам. Однако существуют определённые признаки, которые говорят, что пора взять паузу», — отметила Демина.
Обильное выпадение своих ресниц или полная их утрата может произойти в трёх случаях:
- При попытке самостоятельно снять приклеенный материал;
- Из-за неправильного ухода за искусственными волосками;
- Если мастер нарушил технику наращивания.
«Последнее часто приводит к дискомфорту и болезненности при очищении глаз. Оно же становится причиной ломкости своих ресниц и аллергических реакций», — обратила внимание специалист.
Как правильно ухаживать за наращёнными ресницами
- Для снятия макияжа используйте специальную очищающую пенку, а не средства на масляной основе;
- По утрам расчёсывайте ресницы специальной щёточкой;
- Избегайте трения ресниц;
- По возможности спите на боку или спине, чтобы избежать заломов.
Какие ресницы носятся дольше: короткие, средние или длинные
Оптимального варианта нет, так как мастер подбирает длину, толщину и изгиб искусственных волосков, исходя из каждого конкретного случая. Учитываются особенности глаз, состояние натуральных ресниц и предпочтения клиента. Время носки наращённого материала во многом зависит от грамотности ухода, заключила Екатерина Демина.
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