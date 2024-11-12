Тенденции в мужских стрижках: что будет популярно этой зимой

Мода на мужские стрижки этой зимой акцентируется на удобстве, сочетании классики и современных решений, а также на возможности проявить индивидуальность. Каждый из вариантов отвечает потребностям сильного пола, позволяет выглядеть стильно без особого труда. Об основных трендах и идеях мужских причесок в этом сезоне нам рассказала стилист, мастер по коротким стрижкам и преображениям Галина Тоторина.

Кроп с текстурой

Короткие волосы, подстриженные с текстурой, создают стильный и несколько небрежный вид. Выбритые виски и акцент на макушке делают образ мужественным, идеально подходящим для тех, кто предпочитает лаконичные решения.

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«Данная модель особенно актуальна в зимний сезон благодаря практичности и легкости в уходе. Она добавляет прядям объема, придавая привлекательность даже тонким волосам. Мужчины часто выбирают кроп из-за минимальных требований к укладке — достаточно нанести немного текстурирующего средства, чтобы форма держалась весь день», — рассказывает наш эксперт.

Классический андеркат

Это короткие волосы по бокам и более длинные на макушке. По словам стилиста, существуют различные виды андерката, включая асимметричные варианты. Стрижка интересна еще и тем, что позволяет экспериментировать со стилями укладки.

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«Андеркат по-прежнему остается в тренде благодаря универсальности. Он позволяет играть с длиной волос, сохраняя строгий и аккуратный внешний вид. Контраст между выбритыми висками и длинными прядями сверху создает четкие линии, подчеркивающие черты лица и придающие ему мужественность. Зимой такую стрижку можно уложить с различной степенью фиксации, адаптировать под любые условия — от делового образа до вечернего выхода», — добавляет стилист.

Удлиненный кефаль (mullet)

Кефаль стал символом ностальгии по восьмидесятым, но сегодня его актуальность связана с возможностью самовыражения.

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«Стрижка сочетает в себе дерзость и креативность, позволяя мужчинам проявить свою индивидуальность. Этой зимой ее выбирают за свободу в укладке: можно оставить волосы более естественными и небрежными, добавляя стильный акцент к повседневному образу», — рассказывает мастер.

Классический бокс и полубокс

Это прическа, сочетающая простоту и элегантность: короткие пряди по бокам и чуть длиннее — на макушке. Она подходит для всех типов волос и может быть легко стилизована.

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«Бокс и полубокс — вечная классика, которая органично вписывается в любые условия жизни. Главные плюсы — чистота линий и универсальность. Такие стрижки прекрасно смотрятся с зимней одеждой и не требуют сложного ухода. Мужчины ценят их лаконичность, которая позволяет всегда выглядеть безупречно», — поясняет наш эксперт.

Природные локоны и кудри

Этой зимой натуральные текстуры занимают ведущие позиции. Мужчины с кудрявыми и волнистыми волосами все чаще стремятся сохранить свою естественность, лишь слегка подчеркивая форму стрижкой.

Секрет популярности:

«Природные кудри создают расслабленный образ, который не требует дополнительного ухода. Кроме того, такие прически хороши для холодного времени года — натуральные завитки выглядят аккуратно даже под шапками. Длинные локоны с минимальной укладкой отлично подходят тем, кто предпочитает более свободный и креативный подход к внешности», — рассказывает стилист.

Эти зимние тренды позволят мужчинам выбрать стрижку, которая подчеркнет их индивидуальность, но при этом останется практичной. Не забывайте, что для поддержания формы важно уделять внимание уходу за волосами. Используйте качественные продукты для укладки и регулярно посещайте салон, чтобы соответствовать модным тенденциям.