Как выбрать шубу: правила и советы

Эксперты поделились важными советами по выбору шубы. Особое внимание нужно уделить типу меха.

Во-первых, нужно определиться, из какого материала будет изготовлена шуба. Соболь — мягкий, густой и с достаточно длинными волосками, он имеет огромную цветовую палитру. Шиншилла — престижная и очень легкая шкура с уникальным видом. Рысь — редкая и очень красивая шерсть, особенно популярен вариант с использованием меха с пятнышками. Норку отличает мягкий, но не пушистый ворс. Кролик — короткий, плотный и густой мех с богатым выбором оттенков. Лиса — длинная и очень густая шерстка, которая может порадовать разнообразием цветов.

Во- вторых, обратите внимание на качество изделия. Осмотрите шубу на наличие дыр, торчащих ниток и кривых швов. Мех не должен быть влажным, жирным или иметь неприятный запах — это означает, что при производстве не досушили мездру. Шуба не должна шелестеть и сыпаться на глазах. Все эти признаки указывают на некачественное изделие, которое лучше не покупать.

В-третьих, решите для себя, как часто вы будете носить шубку. На каждый день лучше покупать короткий, легкий и практичный вариант, например, из норки или зайца. Для редких выходов в свет подойдут менее практичные варианты из рыси, соболя или лисы.