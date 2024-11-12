Женщинам рассказали, почему не следует брить лицо

Если побрить лицо, можно навредить себе, рассказала aif.ru врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова. По ее словам, также эта процедура может привести к росту более жестких и черных волос.

Естественно, никакого пилинга тут не происходит. А вот навредить себе можно. Бритье гладкого лица приводит к тому, что начинают пробуждаться волосяные фолликулы и отмечается активный рост волос. Причем волоски эти не бесцветные и тонкие, не доставляющие неудобств, а черные и жесткие, — объяснила врач.

Дерматолог посоветовала вместо бритья использовать специальные средства, пилинги. Если волосы появились, что бывает из-за гормонального сбоя, следует обратиться к эндокринологу, чтобы выяснить причину их возникновения. В период лечения можно прибегнуть к удалению волос воском или лазерной эпиляции.

Не стоит экспериментировать с лицом таким экстремальным способом. Ведь если бы он действительно работал, помогал и был безопасным, его бы взяли на вооружение медики, а не блогеры в соцсетях, — добавила Егорова.

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