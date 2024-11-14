Несколько образов для ярких праздничных вечеринок

На подиумах мира продолжается блеск пайеток и мерцание атласных тканей. В этом сезоне бренды Prada, Burberry и LO советуют уравновесить роскошь таких нарядов классическими жакетами из твида, спортивными бомберами и объемными рубашками.

Здоровый баланс нарядных вещей с casual еще никогда не был столь актуальным. И это понятно. Покупать вещь только на одну ночь – напрасная трата денег. Если хотите эффектную нарядную яркую вещь, откройте свой шкаф и подумайте – с чем и как вы будете миксовать эти наряды после новогодних праздников.

Дизайнеры порадовали нас трендом этого Нового года – не строгий офис. Но носить колготки с жакетом, как это советуют дизайнеры бренда Prada, мы с вами вряд ли осмелимся. Наверняка ваши коллеги в офисе будут шептать вам громко на ухо, что вы сегодня забыли надеть брюки или юбку. И долго еще будет подшучивать над вами босс, предлагая вставать пораньше, чтобы успевать все-таки в офис в более приличном виде.

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И все же образы для офиса стали более расслабленными, стильными и смелыми.

Сексуальность всегда была в тренде. А в этом сезоне она подчеркнута полупрозрачными тканями, топами, глубокими V-образными вырезами. Акцент на все том же бельевом стиле сделал бренд Dolce&Gabbana. Хотя для бренда это скорее постоянный тренд, нежели причуда моды этого

сезона.

Винтажная эстетика опять в тренде, как очередной кивок в сторону 50-х. Мягкие бархатные костюмы с увеличенной линий плеча предлагает модницам бренд LO. А вот сочетание разных принтов в одном образе предлагает бренд Versace.

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В конце концов, брендам надоело цитировать одну эпоху на всех, и теперь дизайнеры бросились во все тяжкие кто во что горазд. Главное привязаться хотя бы к какой-то эпохе, чтобы было о чем поговорить на просторах интернета.

Тренд на микро шорты и трусы нельзя назвать новым, его внедряют уже несколько сезонов подряд. Полуголые девушки эффектно смотрятся на мировых подиумах. Но увидеть такое чудо на улице или в офисе – это надо иметь железные нервы, чтобы не засмеяться вслед жертве моды. Тем более, что эти самые модные трусы очень смахивают на труселя наших бабушек Советской эпохи всеобщего дефицита. Ничего странного в этом нет, европейская мода позаимствовало много трендов именно из эпохи СССР.

Max Mara продает свои коллекции в теплые страны и может себе позволить предлагать такие трусы с объемными стильными рубашками.

Хорошо, что российский бренд LO все же не забыл предложить к таким эффектным рубашками широкие брюки палаццо, необычайно стильные юбки по косой и стильные юбки по колено с пайетками.

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Нью-Йоркская неделя мода идет проторенным путем: ничего нового, все та же бахрома, ассиметричный крой и дырки на талии или бедрах. Вполне предсказуемо и скучно. Минимализм не выходит из моды уже десятилетие, хотя преподносится как новый тренд. Теперь моднице не обязательно надевать на себя сто одежек и выглядеть капустной грядкой. Достаточно выбрать стильные жакет-блузку из атласа с эффектом «глиссандро» и юбку в тон из этой же ткани: модный образ готов. Кто любит лаконичные луки: обратите внимание на новогоднюю капусту LO. Простота, стиль и лаконичность всегда будут в трудные и вам не придется менять свой гардероб к каждому сезону.

Будуарная эстетика тоже в тренде! Нежный атлас «глиссандро», статусный бархат и стильные однотонные пайетки – еще один тренд новогодних праздников.

Синий цвет вернули на подиумы бренды Etro, Louis Vuitton, LO. Не забываем восхитительные цвета этих праздников – берлинской лазури, опаловый зеленый, нежный сливочный, ставший уже классикой марсала и такой любимый всеми девушками кармин.

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Что может быть лучше бархатного брючного костюма? Это как раз тот образ, который никогда не надоедает покупательницам и постоянно присутствует на всех подиумах мира.

И конечно монохром не сказать, чтобы ворвался на подиумы мира, но продолжает по ним победное шествие наравне с вечным черным цветом, который теперь модно называть черный янтарь или оникс. Эти цвета, конечно, отличаются друг от друга, но вряд ли кто-то это заметит, кроме профессионалов-колористов.

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И конечно самый главный хит новогодних ночей – платье макси в пол. А если оно еще и сложного кроя, без рукава, с добавлением капли молочного цвета, как у бренда LO, такое платье превратит вас в королеву этого волшебного вечера. А в повседневной жизни его можно разбавить как жакетами, так и модными обменными свитшотами. Бал закончится, а платье не будет пылиться в шкафу до следующего праздника.