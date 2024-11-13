Мода и бизнес: что ждет нас в 2025 году

Смотрим, какие модные образы подходят смелым женщинам и что предлагают надеть на вечеринку тем, кто скромнее, а также рассказываем о базовых трендах в одежде и интерьере.

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В Международном мультимедиацентре "Евразия сегодня" во вторник, 12 ноября, говорили не только о том, как самозанятым создать свой микробизнес, но и о трендах в моде и в интерьерах.

Основатель бренда женской одежды "Gенерация" Евгения Масленкова представила три наряда из своей коллекции и рассказала, что модно носить сейчас и в 2025 году. Она отметила, что по-прежнему можно сочетать разные текстуры и фактуры.

- В 2025 году возвращается вельвет в новом воплощении. Мы знаем вельвет в основном в брючных изделиях - раньше это очень модно было. Сейчас вельвет можно увидеть в жакетах, юбках, рубашках, жилетах и так далее, - отметила Евгения Масленкова. - Ещё один тренд будущего года - бахрома. Это классный акцент, который добавляет образу игривости, лёгкости.

По словам дизайнера, в моду вернулся деним. Джинсу сейчас можно увидеть в любой одежде: платьях, рубашках, брюках, плащах, жилетках.

- Джинса до сих пор занимает одну из первых позиций. Можно сочетать полный деним. Вы можете быть одеты в рубашку, брюки из джинсы и сверху надеть ещё жакет и даже пальто. Многослойность тоже сейчас популярна. Можно дополнить деним аксессуарами в виде пояса с той же бахромой, - добавила Евгения. - На пике популярности и животные принты: леопард, зебра. Ещё к нам пришёл рисунок кожи питона. Да, с грядущим годом змеиные принты активно входят в тренды.

Что касается новогодних вечеринок и самого праздника, то можно надеть плотное платье из вискозы, но которое при этом имеет лёгкую прозрачность.

- Прозрачные ткани у нас на пике популярности. Но прозрачные платья из шёлка, шифона, сетки - это всё-таки для более смелых женщин. Я предлагаю альтернативу - такую полупрозрачность, но благодаря вискозе сохраняется лёгкость, нежность. В таком платье вы будете чувствовать себя свободно и красиво, - подчеркнула Евгения Масленкова.

Стоит обратить внимание и на аксессуары. Например, хорошо дополнят любой образ сумочки. По словам основателя авторской кожевенной мастерской "ЛВ" Луизы Винник, в тренде компактные, но вместительные сумочки. Также никуда не исчезли и большие сумки.

- Сумки в золотом цвете и вообще все металлизированные текстуры, цвета тоже сейчас находятся в трендах. Ремень сумки в третьем образе состоит из узлов. Они тоже сейчас в тренде. Популярен минимализм, но при этом с интересными, необычными деталями, с качественной массивной фурнитурой, - резюмировала Луиза Винник.

Что касается трендов в интерьере, то основатель мастерской изделий из смолы и дерева "Слияние" Наталья Прокопчик подчеркнула, что часы из эпоксидной смолы сейчас пользуются спросом.

- Подбирая каждую деталь в своём доме: цвет стен, форму и обивку мебели, вазу, картину, люди хотят поставить красивую точку, сделать завершающий акцент в образе своей квартиры, дома, и это часто именно часы, которые сделаны индивидуально именно для этого места, - подчеркнула Наталья Прокопчик.

Все три начинающие предпринимательницы до того, как их хобби стали их бизнесом, работали в совершенно других сферах. Ежедневно ходили на работу, воспитывали детей, учились. И потом решили, что они хотят изменить что-то в своей жизни. "Омск Здесь" поинтересовался, как они решились сделать первый шаг, чтобы выйти из зоны комфорта, и не было ли им страшно сделать это.

- Было очень страшно, потому что в этой зоне действительно комфортно. Но я достигла в ней предела. Если хочешь большего, нужно выходить и заявлять о себе. Конечно, мне страшно. Даже во время этой встречи было абсолютно непривычно давать интервью. Мне проще работать с инструментом, пилить деревяшки и лить смолу. Но я хочу расти, а значит должна осваивать новое! И сейчас, когда интервью закончилось, я думаю, не так это и страшно, - поделилась Наталья Прокопчик, работавшая сварщицей на заводе. - Всегда страшно выходить из зоны комфорта, но где страх - там рост. И задайте себе вопрос, что лучше: бояться и не пробовать или выйти за рамки, идти страху навстречу и увидеть новые возможности? Всегда надо пробовать! Да, нужно иметь смелость, но какое чувство окрылённости после преодоления всех предрассудков и сомнений! Это огромный прилив энергии. Пробуйте, обязательно всё получится, - советует Евгения Масленкова. - Варианта два: не делать ничего и жить спокойно, либо брать и делать, развиваться, ошибаться, учиться! "Один в поле не воин", но мы не одни. Очень мотивирует, когда ощущаешь себя частью команды, чувствуешь колоссальную поддержку единомышленников. Тогда смело шагаешь навстречу своим страхам и сомнениям, - добавила Луиза Винник.

О том, чем раньше занимались герои нашего материала, что их привело в самозанятые и что у них в планах для развития своего дела, читайте здесь.