Стилист рассказал, как подобрать шапку под свой гардероб

Шапка является самым важным аксессуаром в зимнее время года. Как выбрать модель, которая удачно впишется в гардероб, сообщает «m24» со ссылкой на стилиста Мария Шеди.

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По словам эксперта, при выборе головного убора в первую очередь надо учитывать, с чем предполагается его носить. Так, с шубой стилист рекомендует сочетать меховую шапку. Это может быть кубанка или шапка-ушанка. Также с шубой хорошо смотрятся фетровые шляпы из шерсти, отметила Шеди.

К пуховику подойдет шапка-бини или кепка. Также можно обратить внимание на теплые панамы модели с удлиненными ушками, которые можно повязывать вокруг шеи как шарф, добавила стилист.

«С пальто же классно смотрятся береты: они снова вернулись в моду и добавляют образу французского шика. Я бы рекомендовала модели из экокожи, они структурные и хорошо держат форму», – рассказала эксперт.

С дубленкой Шеди советует носить ушанки, бини, шляпы с широкими полями и меховые или шерстяные полоски.

Ранее стилист Лилия Левина рассказала, как сохранить укладку под шапкой. По ее словам, перед тем как надеть шапку, следует зачесывать уложенные волосы на другой пробор.