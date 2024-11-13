Косметолог дал советы по уходу за кожей после похода в спортзал

Как хорошо, что в темное и холодное время суток мы можем получать свои гормоны счастья от занятий спортом. Это полезно и для ментального здоровья, и для фигуры — всем известно, например, что гормон стресса, кортизол, откладывается в первую очередь на животе. Но тут очень важно учесть, что зимний период требует особого ухода за кожей, особенно после активных тренировок. Вот пять советов от косметолога c 12-летним стажем Лианы Давыдовой, которыми стоит непременно воспользоваться.

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Тщательное очищение

Сразу после тренировки необходимо тщательно очистить кожу от пота, который может закупорить поры и вызвать раздражение или прыщи.

«Используйте мягкий умывающий гель или пенку, которые помогут устранить загрязнения, не пересушивая. Это особенно важно зимой, когда и так есть склонность эпидермиса к сухости», — рассказывает Лиана.

Гидратация

Интенсивное потоотделение и сухой воздух в помещениях спортзала могут обезвоживать кожу. После очищения нанесите на лицо и тело увлажняющий крем или лосьон, который поможет восстановить водный баланс.

«Выбирайте продукты с гиалуроновой кислотой или глицерином, которые эффективно удерживают влагу в дерме», — подчеркивает косметолог.

Защита от перепадов температур

Переход из теплого помещения на мороз может вызвать красноту и раздражение. Используйте защитные кремы с натуральными маслами, такими как ши или кокосовое масло, которые создают защитный барьер и предотвращают потерю влаги. Также не забывайте о защите губ — наносите на них питательный бальзам.

Поддержка барьерной функции кожи

Зимой кожа становится более чувствительной и уязвимой. Включите в свой уход продукты, укрепляющие кожный барьер, такие как кремы и сыворотки с церамидами. Они помогают восстановить и укрепить защитные функции дермы, делая ее менее восприимчивой к внешним воздействиям. Особенно это важно, если вы любите покататься на лыжах или просто пробежаться по заснеженному лесу или парку.

Умеренное использование скрабов и пилингов

Хотя регулярное отшелушивание помогает коже выглядеть здоровой, зимой следует сократить частоту этих процедур.

«Избыточное удаление верхнего слоя кожи может привести к ее повышенной чувствительности и сухости. Отдайте предпочтение мягким скрабам или энзимным пилингам, которые действуют более деликатно», — напоминает эксперт.

И, конечно, не забывайте о надежном дезодоранте, мистах для лица и тела — кроме того, обязательно пейте много воды в течение всего дня, чтобы увлажнить организм изнутри. Следуя этим советам, вы сможете сохранить кожу зимой в отличном состоянии, даже при регулярных посещениях спортзала. Уход после тренировок в холодное время года требует особого внимания, но результат стоит того — ваша кожа будет благодарна вам за усилия.