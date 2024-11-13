Жена российского миллиардера показала лицо без макияжа и фильтров

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала естественную внешность на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© соцсети

30-летняя манекенщица продемонстрировала лицо крупным планом вполоборота, уложив волосы в низкий хвост. При этом она отказалась от макияжа, отметив, что использует уходовую косметику бренда Aman Essentials, исполнительным директором которой является.

© соцсети

Также знаменитость отметила, что при создании и размещении данного кадра не использовала улучшающие внешний вид фильтры.

Ранее в ноябре Кристина Романова показала откровенные фото в честь дня рождения мужа.