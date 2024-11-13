Louis Vuitton решил продавать чемоданы-раскладушки за 23 миллиона рублей

Французский модный дом Louis Vuitton решил продавать чемоданы-раскладушки за десятки миллионов рублей. Соответствующий товар появился на сайте люксового бренда.

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Модельер Николя Жескьер преобразил культовый чемодан и адаптировал его к современному образу жизни. Данное роскошное изделие, согласно информации на сайте, можно использовать в качестве гостевой кровати или кушетки. В его комплект входят четыре матраса, наматрасник, подушка и деревянный прикроватный столик.

Чемодан представлен в трех цветах, его стоимость варьируется от 160 тысяч до 220 тысяч евро (от 16 миллионов до 23 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что коллега Жескьера креативный директор Louis Vuitton Фаррелл Уильямс выпустил будку для собак за шесть миллионов рублей.