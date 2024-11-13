Модные шубы зимы 2025: советы стилиста

Шуба когда-то была предметом мечтаний, показателем престижного статуса и благополучия. В наши дни все гораздо проще — хотя бы потому, что в этом сезоне снова в тренде шубы из эко-меха, при производстве которых не пострадал ни один зверь.

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Пушистые, мягкие, яркие, необычные и беззаботно шикарные — модные шубы из искусственного меха продолжают покорять подиумы и улицы городов. В этом году дизайнеры снова, не сговариваясь, решили, что «натуральнее» не значит «лучше», а значит можно отдыхать от вечной уколов совести и нападок «зеленых» и наслаждаться модой без опасений и страданий.

Тем более, что современные технологии позволяют добиться действительно интересных фактур и текстур. Итак, вот шесть горячих трендов на меховые шубы, которые помогут вам оставаться на пике стиля в холодное время года — разбираем их вместе со стилистом Михаилом Белых.

Длинная и теплая: шуба «макси»

В этом сезоне длина шубы стремится к полу, а морозы, возможно — к рекордам. Макси-шуба из искусственного меха — идеальный выбор для тех, кто мерзнет даже в перчатках с подогревом. Носите ее с узкими джинсами или кожаными леггинсами, чтобы создать стильный контраст с объемной верхней частью.

«Сапоги-угги или ботинки на толстой подошве дополнят образ. А вот каблуки тут будут не очень уместны. И помните, размер шубы имеет значение во всех смыслах — чем больше, даже если это укороченные вариант, тем теплее и моднее!», — говорит стилист.

Цвет: будьте звездой

Если вы хотите выделяться из толпы на заснеженной улице, забудьте о классическом черном и коричневом (хотя они тоже вполне себе на модной волне) — модные шубы 2025 года переливаются цветом, как новогодняя елка. Голубой, желтый или яркая охра добавят блеска зимним дням.

«Эти шубы отлично смотрятся в сочетании с монохромными нарядами: платьями или костюмами насыщенных тонов. И да, в такой шубе вам точно не удастся остаться незамеченными. Не нравится яркость? Хорошо, значит, оставляем просто интересный пастельный цвет», — советует Михаил.

Принты и узоры: от полоски до леопарда

Если мех, то почему бы и не с принтом? Полоски, леопард или зебра, а может быть, замахнемся на флоральный принт или абстрактные паттерны — выбирайте любые узоры, какие душе угодно.

Сочетайте шубу с однотонными аксессуарами, чтобы не перегрузить образ. Или наоборот, играйте на контрастах и смешивайте принты, если вы настоящий модный бунтарь.

Короткие модели: кроп-кроп ура

Это отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно, не жертвуя комфортом. Они отлично сочетаются с высокими брюками, джинсами или юбками. Причем, это не обязательно длина до талии, очень актуальны модели до бедра.

Этот вариант особенно хорош для оттепели или мягкой зимы, когда не так уж и холодно, но все равно хочется тепла и уюта. Вот тут очень хорошо будут смотреться каблуки — в том числе, в варианте «сапоги высотой до середины бедра».

Куртка летчика

Эти куртки грубой потертой кожи с огромным воротником из овчины вообще когда-то перестанут быть актуальными? Ощущение, что они прописались в моде насовсем.

С другой стороны, их удобно носить, миксовать их можно с чем угодно — там и джинсы, и шелковое платье, и тренч, который можно спокойно надеть вниз, под просторную куртку. Словом, не задаемся лишними вопросами, а просто подыскиваем куртку в нужном стиле. Это надолго, не переживайте.