Несколько правил многослойности одежды

Это не только практичный способ оставаться в тепле в прохладную погоду, но и возможность создавать стильные, сложные образы, играя с разными фактурами, цветами и силуэтами.

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Осень — время, когда природа меняет свои краски, а гардероб приобретает новые элементы, позволяя играть с одеждой. Одним из ключевых трендов, который осенью становится особенно актуальным, является многослойность.— время, когда природа меняет свои краски, а гардероб приобретает новые элементы, позволяя играть с одеждой.

Боитесь не справиться со сложным образом? Мы подскажем несколько лайфхаков!

Первый слой. Водолазки.

Многослойность часто начинается с базового слоя. В этом году особенно актуальны тонкие, облегающие водолазки. Этот элемент гардероба стал настоящим мастхэвом для прохладных дней. Лёгкие водолазки отлично подходят для того, чтобы стать основой осеннего лука, к ним можно добавлять рубашки, свитера, жакеты и другие элементы гардероба, создавая сложные и интересные образы.

Какой цвет выбрать?

Белая, черная, бежевая или серая водолазка легко сочетается с другими вещами, становясь нейтральным фоном для более ярких элементов одежды. Если вы любите эксперименты, водолазки могут стать и акцентом в образе. Яркие оттенки, такие как бордовый, горчичный, зеленый или синий, оживят осенний лук и добавят динамики.

Материал

Водолазки из тонкого трикотажа или хлопка обладают высокой эластичностью, что позволяет им плотно прилегать к телу, не создавая объема под другими слоями одежды. Они прекрасно смотрятся как самостоятельный элемент, так и в паре с рубашками, жакетами или кардиганами.

Рубашки в пижамном стиле как второй слой

Одним из самых стильных решений для осени является использование рубашек в пижамном стиле. Этот тренд, например, успешно подхватил российский бренд CLÓ. Кстати, лицом осенней кампании бренда стала звезда сериала “Кухня” актриса Валерия Федорович. Ее утонченная красота олицетворяет девушку CLÓ. Совсем скоро зрители снова увидят Леру на экране. Она снялась в фильме “Пальма 2” и сериале “Министерство всего хорошего”.

Вернемся к теме многослойности. Так, бельевой стиль позволяет создать одновременно расслабленный и элегантный образ, который выглядит дорого и утонченно. Пижамный стиль, с его мягкими, струящимися тканями и свободными силуэтами, идеально вписывается в осеннюю моду, где комфорт и элегантность выходят на первый план.

Материал

Рубашки из шелка, вискозы, атласа или сатина смотрятся невероятно стильно, особенно если они комбинируются с тонкой водолазкой. Такой образ создает эффект легкости и элегантности.

Одним из главных преимуществ такого сочетания является игра фактур. Матовая поверхность водолазки контрастирует с гладкими, блестящими тканями рубашки, что делает образ более интересным.

Юбки

Еще один элемент, который добавит изысканности вашему осеннему луку – юбки из струящихся тканей, таких как вискоза или сатин. Они создают элегантный силуэт, который отлично комбинируется с плотными колготками или ботильонами. Они придают образу женственность и лёгкость, сохраняя при этом комфорт и уют.

Особенно эффектно юбки в пижамном стиле смотрятся в сочетании с более плотными верхними слоями, например, свитерами или жакетами. Это позволяет играть на контрасте тканей — лёгкость и текучесть юбки против плотности и объёма свитера. Добавление к юбке тонкой водолазки и рубашки в пижамном стиле создаёт сложный многослойный образ, который смотрится дорого и шикарно.

Четыре секрета многослойности

Чтобы многослойность смотрелась стильно, важно следовать нескольким ключевым правилам:

Правильное сочетание фактур: играйте с разными материалами. Комбинируйте гладкие поверхности (шелк, вискоз, атлас) с более плотными и матовыми (трикотаж, хлопок, шерсть). Это добавит образу объема и глубины.

Не бойтесь объема: многослойность предполагает использование разных по крою и длине вещей. Не бойтесь сочетать свободные рубашки с облегающими водолазками и юбками. Свободные верхние слои добавляют образу лёгкость и динамику.

Цветовой баланс: для создания дорогого и стильного образа важно следить за цветовой гармонией. Если ваш базовый слой нейтрального цвета, добавляйте более яркие и насыщенные оттенки в верхние слои. Осенью актуальны глубокие оттенки бордового, тёмно-синего, горчичного или даже освежающего оттенка лайм, как в коллекции бренда CLÓ.

Аксессуары: тонкий пояс поверх рубашки или юбки в пижамном стиле добавит образу структуры. Также стоит обратить внимание на такие аксессуары, как массивные шарфы, шапки или стильные сумки, которые помогут завершить осенний образ.

Многослойность — это не просто тренд, а практичный и стильный подход к осеннему гардеробу, который придаст вашему стилю глубину и выразительность.