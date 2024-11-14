Какие наручные часы выбрать: пять стильных моделей на каждый день

Первыми наручные часы стали носить женщины. Правда, историки до сих пор спорят, кто именно стал той самой законодательницей моды — сестра Наполеона Бонапарта или венгерская графиня Коскович. Дизайнеров этот вопрос волнует меньше, главное — следовать тенденциям и создавать новые модели в угоду времени.

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HUAWEI WATCH GT 5 Pro

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Умные гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Для тех, кто выбирает смарт-часы, важен не только их функционал, но и время работы батареи без подзарядки. Что дают нам подобные девайсы? Например, есть возможность регулярно проверять собственное здоровье, в том числе делать ЭКГ без похода в клинику, и следить за эмоциональным состоянием. Кроме того, в памяти устройства хранятся около 100 режимов для спортивных тренировок.

Codex от AGELOCER

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На циферблате с римскими цифрами четверку зачастую изображают в виде IIII, а не IV. Почему — версий много, например, в качестве помощи необразованным жителям древних времен или чтобы соблюсти визуальный баланс. Ну а дабы избежать путаницы, всегда можно удалить «лишние» цифры, поместив под сапфировое стекло самый минимум. Ретрофлер сохранится.

Alto White Ceramic Ladies от Bernhard H Mayer

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Философия «тихой роскоши» — это история про элегантность, качество и долговечность. Часы как ключевой элемент образа в вышеупомянутом стиле. И совсем не обязательно выбирать аксессуар из благородных металлов: керамика отлично вписывается в эстетику, а весит меньше. Но главное — держим курс на минимализм.

Lady от NIKA

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Прошли те времена, когда считалось, что золото и серебро спорят друг с другом и носить их вместе — моветон. Суеверия и тренды остались в прошлом, а в настоящем красное золото 585-й пробы и белое серебро 925-й пробы отлично смотрятся в браслете. Такое комбо не боится и других оттенков: шампань, графит, шоколад или изумруд на циферблате подчеркивают необычность дуэта этих двух на первый взгляд противоположных по характеру металлов.

Splendid от UNOde50

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Дизайнеры не перестают экспериментировать с плетениями на браслетах. Круглые и овальные, мелкие и крупные — воображение не знает границ. Как результат — фантазийные звенья в виде элегантных канцелярских скрепок. Продолжают тему согнутых уголком элементов «ушки», держащие циферблат с кварцевым механизмом.