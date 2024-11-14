Названы самые модные фасоны свитеров на зиму

Редакторы французской версии Vogue назвали самые модные фасоны свитеров на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы самые модные фасоны свитеров на зиму
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В грядущем сезоне журналисты посоветовали присмотреться к данным вещам из жаккарда, которые напоминают о стилистике 1980-х и коллекции подобных нарядов принцессы Дианы. В то же время актуальными будут асимметричные модели и варианты с воротником-шарфом, заявили они.

Кроме того, в списке оказались свитера поло, изделия оверсайз и с клетчатым узором. Отмечается, что указанные предметы гардероба представлены в ассортименте таких брендов, как Gucci, Isabel Marant, Miu Miu Max Mara, Jacquemus и Mango.

Ранее в ноябре также назвали самую модную обувь для зимних праздников.

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