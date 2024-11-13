Лед по утрам: действительно ли он вредит коже

Об использовании льда в бьюти-рутине слышали, наверное, все. При этом охлаждающие процедуры могут быть не столько полезными, сколько опасными при неправильном подходе. Мы поговорили с врачом-дерматологом, специалистом по инъекционным методикам Дианой Салмановной, которая рассказала об особенностях использования льда для вашей кожи.

Массаж льдом

Среди множества сомнительных бьюти-лайфаков из интернета массаж лица льдом — один из самых безопасных. По словам нашего эксперта, его действие основано на естественной реакции сосудов на холод. При контакте со льдом сосуды сначала сужаются, а затем, когда кожа снова согревается, расширяются, обеспечивая усиленный приток крови и насыщение клеток кислородом и питательными веществами.

Дерматолог: «Этот процесс, известный как реперфузия, запускает цепь положительных процессов: восстанавливается водный баланс кожи, уменьшается отечность, а воспаления и высыпания становятся менее заметными».

Исследования показывают, что такая «шоковая терапия» холодом также помогает коже лучше усваивать косметические или лечебные средства, нанесенные сразу после процедуры. Под воздействием низких температур кожа становится более восприимчивой, что способствует улучшению проникновения и распределения активных компонентов.

О чем стоит помнить при использовании льда

Однако, чтобы наслаждаться всеми преимуществами ледяного массажа и не навредить коже, важно соблюдать пару простых мер предосторожности.

- Процедура не должна становиться постоянной привычкой — лучше ограничиться одним сеансом в день и не превышать минуту воздействия на кожу. Длительное и неосторожное использование льда может негативно сказаться на состоянии кожного барьера. Постоянное воздействие холода приводит к ослаблению защитных свойств кожи, что усиливает трансэпидермальную потерю воды, то есть кожа выпускает больше влаги, чем обычно. Это, в свою очередь, вызывает сухость, шелушение и повышенную чувствительность. В особо тяжелых случаях возможно даже обморожение верхних слоев кожи, что потребует длительного восстановления. Поэтому, чтобы избежать подобных осложнений, ледяной массаж нужно выполнять аккуратно.

- Лед стоит заворачивать в мягкую ткань или использовать специальные силиконовые формы для массажа — это поможет избежать прямого контакта льда с кожей и снизит риск холодового ожога.

Кому противопоказан массаж льдом

1. При всей привлекательности этой процедуры, людям с проблемной кожей стоит воздержаться от нее. Лед, который работает на благо здоровой кожи, может спровоцировать серьезные проблемы у тех, кто страдает розацеа или куперозом: резкие перепады температур усиливают сосудистую сеточку и могут усугубить течение этих заболеваний, делая покраснения более выраженными и стойкими.

2. К другим противопоказаниям относятся острые инфекционные заболевания и обострения хронических болезней — в такие периоды кожа особенно уязвима и контакт с холодом может замедлить процесс выздоровления.

3. Также не рекомендуется применять лед людям с нарушениями свертываемости крови: воздействие холода может усилить проблемы с микроциркуляцией.

4. Стоит воздержаться и тем, у кого есть гиперчувствительность к холоду, например, в форме холодовой крапивницы или контактного дерматита. В таких случаях лед может вызвать острое воспаление или аллергическую реакцию.

Если ледяной массаж вам не подходит из-за чувствительности или проблемной кожи, хорошей альтернативой может стать умывание холодной водой. Этот метод мягче и освежает кожу без резкого перепада температур. Однако важно помнить, что лучше это делать только утром: такой ритуал прекрасно тонизирует, но холодная вода не справится с удалением макияжа и глубоких загрязнений, что требуется вечером.