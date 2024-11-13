47-летняя Джессика Честейн снялась в прозрачном платье для журнала

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн снялась в откровенном наряде для китайской версии журнала W. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Звезда фильма «Опасная игра Слоун» предстала перед камерой в прозрачном плиссированном макси-платье зеленого оттенка. Предмет гардероба был оформлен декольте до талии.

Кроме того, 47-летняя знаменитость надела черный кружевной бюстгальтер с глубоким вырезом, сквозь прозрачную ткань которого была видна ее грудь. Также она распустила волосы, сделав небрежную укладку.

Ранее американская актриса Энн Хэтэуэй показала фанатам фото в откровенном наряде в честь 42-летия.