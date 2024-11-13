Модель Кендалл Дженнер опубликовала фото без одежды. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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29-летняя модель позировала обнаженной. Волосы ей уложили назад и сделали легкий нюдовый макияж. Грудь Дженнер закрыла руками. За несколько часов черно-белые фотографии набрали более 1,7 миллиона лайков и тысячи комментариев.

Недавно Кендалл Дженнер выложила фото, которое сделала в спортзале. Она позировала в черном комбинезоне с глубоким декольте. Бизнесвумен добавила к нему высокие белые носки и кроссовки. Модель собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.

В сентябре Кендалл Дженнер снялась в бежевом прозрачном макси-платье. При этом знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Модель дополнила наряд серьгами. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали макияж с розовой помадой. Девушка стояла вместе с приятелем в номере отеля и держала розу в руке.

Ранее Кендалл Дженнер пришла на вечеринку без бюстгальтера.