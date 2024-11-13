«Ангел» Victoria's Secret показала образ с трендовой верхней одеждой на зиму

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск снялась в пуховике-бомбере ванильного оттенка. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эльза Хоск позировала в пуховике-бомбере ванильного оттенка, джинсах, белых лоферах и с сумкой Birkin от Hermes. Волосы она распустила и сделала легкий дневной макияж. На днях дизайнер назвала подобный пуховик-бомбер трендом наступающего зимнего сезона.

С 2015 года Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.

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Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как «здоровье». Модель не раз поддерживала и российские бренды. Недавно она снялась с сумкой 12Storeez.

Ранее Эльза Хоск повторила легендарный образ принцессы Дианы в «платье мести».