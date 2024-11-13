«Медведя не хватает». Рианну высмеяли за русский стиль

Певица Рианна вышла на публику в шубе на корсет. Об этом сообщает Daily Mail.

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Рианна появилась на прогулке в синих джинсах, розовом корсете и объемной шубе. Образ дополнили солнцезащитные очки, золотые цепи и сумка Louis Vuitton. Волосы ей уложили локонами и сделали макияж в стиле 2000-х. Однако поклонники увидели русский стиль.

«Медведя не хватает», «Зачем носить шубу в США?», «Странный выбор вещей», «Выглядит странно. Кто так ходит?» — написали они в комментариях.

В начале октября Рианну засняли папарацци, когда она вместе с возлюбленным A$AP Rocky направлялась в итальянский ресторан Ambra в Нью-Йорке. Певица вышла на публику в черном облегающем комбинезоне, который дополнила объемным пальто.

Недавно Рианна снялась для рекламы коллаборации собственного бренда Savage X Fenty с маркой Diesel. Артистка позировала в красном бюстье с черными пятнами краски, стрингах и длинной юбке, которую приспустила. Поп-исполнительница также надела голубую шубу средней длины, чулки в сетку и босоножки на каблуках. Бизнесвумен сделали макияж с черными стрелками и темно-розовыми губами. Она дополнила образ париком с длинными красными волосами.

Ранее Рианну высмеяли за выход в пятнистом комбинезоне.