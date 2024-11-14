Коллагеновая маска для лица: какого эффекта можно ожидать?

Как известно, коллаген — это важный структурный белок, который обеспечивает качество различных тканей тела, включая кожу. Примерно с 20-летнего возраста человек начинает терять около 1% коллагена тела каждый год, что не лучшим образом отражается на состоянии кожи. Помогут ли в решении проблемы коллагеновые маски?

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В этом вопросе разбирались эксперты Healthnews. Коллагеновые маски для лица являются местными средствами. Многие коллагеновые маски, как утверждается, содержат коллаген и обеспечивают такие преимущества, как «подтяжка», «увеличение объёма» и «уменьшение морщин». Однако эти продукты не содержат собственно коллаген в качестве ингредиента, поскольку коллаген — это большой белок, который не может проникнуть в слой кожи.

Соединения должны иметь определённые физико-химические свойства, чтобы проникать в кожу. Таким образом, производители косметики используют гидролизованные коллагеновые пептиды и аминокислоты, такие как глицин, пролин и гидроксипролин, в продуктах, продаваемых как коллагеновые маски.

Приносят ли коллагеновые маски какую-либо пользу коже?

«Исследования местного применения коллагена ограничены. Кроме того, большинство доступных исследований, оценивающих косметические преимущества коллагена, не используют маски для лица в качестве объекта исследования. Однако составы, содержащие коллагеновые пептиды и аминокислоты, показали многообещающие преимущества для здоровья кожи», — утверждает К. Гаури Мадан, доктор медицины.

В целом, ожидаемые эффекты можно свести к следующим.

1. Уменьшение старения кожи.

Исследования на животных и небольшие клинические испытания с использованием местных коллагеновых пептидов показали увеличение выработки собственного коллагена либо за счёт повышения активности фибробластов, либо за счет факторов роста.

2. Увлажнение кожи.

Как и коллаген, гидролизованные коллагеновые пептиды и аминокислоты являются хорошими увлажнителями. Маска, содержащая молекулы коллагена, также может действовать как окклюзионная, уменьшая трансэпидермальную потерю воды. Было обнаружено, что хорошо увлажнённая кожа уменьшает появление морщин.

3. Повышение гладкости и эластичности кожи.

Некоторые клинические исследования с использованием местных коллагеновых пептидов показали многообещающие результаты. Небольшое исследование 30 тайваньских женщин продемонстрировало улучшение эластичности кожи у тех, кто использовал более высокие концентрации (10%) коллагеновых пептидных масок-эссенций из рыбьей чешуи по сравнению с теми, кто использовал более низкие концентрации (7% и 5%).

4. Уменьшение воспаления.

В одном исследовании лабораторные культуры тканей подвергались воздействию гидролизованных компонентов бычьего коллагена в течение 12, 24 и 48 часов, в результате чего наблюдалось уменьшение воспаления.

Есть ли побочные эффекты?

Хотя чистый коллаген вполне безопасен, риск раздражения всегда существует, как и при использовании любого другого косметического средства. В связи с этим, рекомендуется проводить патч-тест перед использованием коллагеновой маски для лица.

Для получения наилучших результатов решающее значение имеет соблюдение инструкций на упаковке продукта, поскольку каждая формула может иметь разные ингредиенты и цели.

Стоит ли использовать коллагеновые маски?

Резюмируя имеющиеся данные, автор делает следующий вывод: