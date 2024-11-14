Коллагеновая маска для лица: какого эффекта можно ожидать?
Как известно, коллаген — это важный структурный белок, который обеспечивает качество различных тканей тела, включая кожу. Примерно с 20-летнего возраста человек начинает терять около 1% коллагена тела каждый год, что не лучшим образом отражается на состоянии кожи. Помогут ли в решении проблемы коллагеновые маски?
В этом вопросе разбирались эксперты Healthnews. Коллагеновые маски для лица являются местными средствами. Многие коллагеновые маски, как утверждается, содержат коллаген и обеспечивают такие преимущества, как «подтяжка», «увеличение объёма» и «уменьшение морщин». Однако эти продукты не содержат собственно коллаген в качестве ингредиента, поскольку коллаген — это большой белок, который не может проникнуть в слой кожи.
Соединения должны иметь определённые физико-химические свойства, чтобы проникать в кожу. Таким образом, производители косметики используют гидролизованные коллагеновые пептиды и аминокислоты, такие как глицин, пролин и гидроксипролин, в продуктах, продаваемых как коллагеновые маски.
Приносят ли коллагеновые маски какую-либо пользу коже?
«Исследования местного применения коллагена ограничены. Кроме того, большинство доступных исследований, оценивающих косметические преимущества коллагена, не используют маски для лица в качестве объекта исследования. Однако составы, содержащие коллагеновые пептиды и аминокислоты, показали многообещающие преимущества для здоровья кожи», — утверждает К. Гаури Мадан, доктор медицины.
В целом, ожидаемые эффекты можно свести к следующим.
1. Уменьшение старения кожи.
Исследования на животных и небольшие клинические испытания с использованием местных коллагеновых пептидов показали увеличение выработки собственного коллагена либо за счёт повышения активности фибробластов, либо за счет факторов роста.
2. Увлажнение кожи.
Как и коллаген, гидролизованные коллагеновые пептиды и аминокислоты являются хорошими увлажнителями. Маска, содержащая молекулы коллагена, также может действовать как окклюзионная, уменьшая трансэпидермальную потерю воды. Было обнаружено, что хорошо увлажнённая кожа уменьшает появление морщин.
3. Повышение гладкости и эластичности кожи.
Некоторые клинические исследования с использованием местных коллагеновых пептидов показали многообещающие результаты. Небольшое исследование 30 тайваньских женщин продемонстрировало улучшение эластичности кожи у тех, кто использовал более высокие концентрации (10%) коллагеновых пептидных масок-эссенций из рыбьей чешуи по сравнению с теми, кто использовал более низкие концентрации (7% и 5%).
4. Уменьшение воспаления.
В одном исследовании лабораторные культуры тканей подвергались воздействию гидролизованных компонентов бычьего коллагена в течение 12, 24 и 48 часов, в результате чего наблюдалось уменьшение воспаления.
Есть ли побочные эффекты?
Хотя чистый коллаген вполне безопасен, риск раздражения всегда существует, как и при использовании любого другого косметического средства. В связи с этим, рекомендуется проводить патч-тест перед использованием коллагеновой маски для лица.
Для получения наилучших результатов решающее значение имеет соблюдение инструкций на упаковке продукта, поскольку каждая формула может иметь разные ингредиенты и цели.
Стоит ли использовать коллагеновые маски?
Резюмируя имеющиеся данные, автор делает следующий вывод:
«Существуют убедительные доказательства того, что использование коллагеновых масок, обычно содержащих гидролизованные коллагеновые пептиды или определённые аминокислоты, имеет потенциальные преимущества для кожи, такие как увлажнение сухой кожи, улучшение внешнего вида кожи, уменьшение воспаления и поддержка выработки коллагена. Если ваша кожа тусклая, сухая или проявляет признаки старения, возможно, стоит попробовать коллагеновую маску. Однако, если у вас есть открытые раны или вы склонны к акне, возможно, стоит попробовать другой продукт».