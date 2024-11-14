Жена Басты показала себя без косметики

Супруга рэпера Басты Елена Пинская-Вакуленко поделилась в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимком без макияжа. В личном блоге бизнесвумен рассказала о процессе косметологической процедуры, продемонстрировав свой естественный вид без фильтров.

© Соцсети

Жена известного рэпера управляет творческой студией «Малева» и открыто рассказывает о своих усилиях по поддержанию молодости кожи. При этом она отметила, что пока не решалась на пластические операции. По ее словам, она удовлетворена результатами, получаемыми благодаря инъекциям красоты и аппаратным методам ухода.

© Соцсети

Пинская-Вакуленко родом из Москвы. Во время своего школьного обучения она на время уехала во Францию, где проживала ее мама, однако вскоре вернулась в столицу, чтобы получить высшее образование. Она окончила Государственный институт управления и начала карьеру в винном бутике, который принадлежал ее отцу.

Баста и Елена Пинская связали себя узами брака 11 июня 2009 года. После официальной регистрации в ЗАГСе рэпер убедил супругу провести венчание. У пары подрастает двое дочерей: 14-летняя Мария и 11-летняя Василиса.

Ранее жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори отправилась на шопинг в очень коротком платье, которое наполовину скрывало ее ягодицы. Знаменитость показала ноги и «остальные свои прелести».