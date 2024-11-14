Как понять, что вам сделали плохой педикюр

Педикюр важен не только в летний период, но и в любое время года. Проблема возникает в том случае, если вы оказались у нового мастера и не можете оценить правильность его действий, в некоторых случаях вам просто наносят вред, а не заботятся о ваших ножках. Мы поговорили с подологом Кристиной Филимоновой, которая подсказала нам основные признаки плохого педикюра.

Ванночка? Только безопасная

Во многих салонах до сих пор используется горячая вода для распаривания кожи. Первое, на что вы должны обратить внимание, если мастер предлагает ванночку для ног, — насколько она безопасна. Проследите, что поверхность защищена пленкой или одноразовым пакетом. Без этого условия не соглашайтесь опускать стопы в емкость. С большой вероятностью, в этом салоне есть проблемы с дезинфекцией всех инструментов.

Подпиливаем правильно

Очень часто сразу после ванночки мастер хватается за пилочку и начинает придавать ногтю форму. Это грубейшая ошибка, по словам нашего эксперта. Ногти нельзя трогать до полного высыхания, а за то время, что вы выделили на процедуру, ногти точно не успеют просохнуть. Идеально, если мастер сделал распаривающую маску для ног и только после этого взялся за обработку, но если была использована вода, ваши ногти ждут большие неприятности в виде расслаивания.

Снятие геля

Самое оптимальное снятие гель-лака, которое вам могут предложить — снятие аппаратом. Не стоит бояться машины, в реальности это лучший способ избежать серьезных повреждений ногтевой пластины, в отличие от использования химических растворителей. Единственный момент, который может омрачить работу с аппаратом — неграмотный мастер. После снятие должна остаться база, которую нельзя спиливать с ногтя. Если мастер начинает выпиливать «под ноль», вы имеете право прервать процедуру и уйти.

Проблемы с ногтями

Если вы давно носите покрытие, есть вероятность, что ноготь истончился или же приобрел нездоровый вид. В некоторых случаях под покрытие через трещинки попадает вода, что приводит к поражению ногтя, он приобретает желтоватый оттенок. В такой ситуации мастер может отказать в покрытии, и будет прав. Когда в салоне настаивают на использовании геля при условии нездорового ногтя, наш эксперт рекомендует покинуть салон и никогда в него не возвращаться.