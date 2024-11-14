Желтизна, расслоение и другие признаки, что вам сделали плохой педикюр

Педикюр важен не только в летний период, но и в любое время года. Проблема возникает в том случае, если вы оказались у нового мастера и не можете оценить правильность его действий, в некоторых случаях вам просто наносят вред, а не заботятся о ваших ножках. Мы поговорили с подологом Кристиной Филимоновой, которая подсказала нам основные признаки плохого педикюра.

Как понять, что вам сделали плохой педикюр
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Ванночка? Только безопасная

Во многих салонах до сих пор используется горячая вода для распаривания кожи. Первое, на что вы должны обратить внимание, если мастер предлагает ванночку для ног, — насколько она безопасна. Проследите, что поверхность защищена пленкой или одноразовым пакетом. Без этого условия не соглашайтесь опускать стопы в емкость. С большой вероятностью, в этом салоне есть проблемы с дезинфекцией всех инструментов.

Подпиливаем правильно

Очень часто сразу после ванночки мастер хватается за пилочку и начинает придавать ногтю форму. Это грубейшая ошибка, по словам нашего эксперта. Ногти нельзя трогать до полного высыхания, а за то время, что вы выделили на процедуру, ногти точно не успеют просохнуть. Идеально, если мастер сделал распаривающую маску для ног и только после этого взялся за обработку, но если была использована вода, ваши ногти ждут большие неприятности в виде расслаивания.

Снятие геля

Самое оптимальное снятие гель-лака, которое вам могут предложить — снятие аппаратом. Не стоит бояться машины, в реальности это лучший способ избежать серьезных повреждений ногтевой пластины, в отличие от использования химических растворителей. Единственный момент, который может омрачить работу с аппаратом — неграмотный мастер. После снятие должна остаться база, которую нельзя спиливать с ногтя. Если мастер начинает выпиливать «под ноль», вы имеете право прервать процедуру и уйти.

Проблемы с ногтями

Если вы давно носите покрытие, есть вероятность, что ноготь истончился или же приобрел нездоровый вид. В некоторых случаях под покрытие через трещинки попадает вода, что приводит к поражению ногтя, он приобретает желтоватый оттенок. В такой ситуации мастер может отказать в покрытии, и будет прав. Когда в салоне настаивают на использовании геля при условии нездорового ногтя, наш эксперт рекомендует покинуть салон и никогда в него не возвращаться.