Дерматолог отметила неэффективность удаления пушковых волос на лице

Это способствуют их росту, а в некоторых случаях провоцирует появление прыщей.

Об этом рассказала дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Действительно, вы всё равно повреждаете [кожу — прим. ГМ], там возникает воспаление. Всегда после выдирания чего-то краснота появляется. А мы знаем, что самый лучший метод усиления роста волос — это улучшить кровоток в коже. Этим методом идут, когда пытаются алопецию на голове лечить — красный стручковый перец, всякие другие методы, всё делаем, чтобы красноту вызвать, раздражение вызвать. Подпитка кровотоком ростковой зоны стимулирует рост волос. Все методики, которые через гиперемию, они могут стимулировать рост пушковых волос. Следующий момент связан с тем, что выдернуть-то выдернули, но ростковая зона осталась при депиляции, не эпиляции. Эпиляция хоть частично убивает. Они всё равно будут вырастать. Иногда при выдёргивании даже прыщики появляются и так далее. Все методы из практики говорю, которые применялись как эпиляция, так и депиляция почему-то действительно провоцируют усиление роста волос по сравнению с другими зонами это правда».

Ранее в соцсетях появился тренд — сбривать пушковые волос на лице при помощи специального спрея. Пользователи отмечают негативные последствия использования средства — покраснение кожи и появление щетины.