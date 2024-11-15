Бьюти-новинки ноября 2024

В нашем обзоре рассказываем о кремах для лица, области вокруг глаз, ароматах, средств для рук и ног.

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Для лица

Кожа лица требует должного ухода, который необходимо менять каждый сезон. С наступлением холодов нужно добавлять более плотные консистенции крема в ежедневный моцион. Каждое средство направлено на достижение того или иного результата, но в то же время активно защищает от агрессивных воздействий окружающей среды.

Два крупных российских производителя Geltek x Она Иная объединились, чтобы создать классный рабочий продукт. Крем для лица и шеи «Фарфоровая кожа» борется с признаками старения, уменьшает выраженность морщин и тонких линий, обеспечивает эффект длительного увлажнения, повышает упругость и эластичность, улучшает микроциркуляцию, стимулирует регенерацию, улучшает цвет лица.

У SUPERBANKA есть пептидный крем для лица, который тонизирует и отлично восстанавливает кожу после вечеринок и бессонных ночей. Крем предотвращает появление отеков.

Капсульный крем White Truffle Oil Capsule Cream d‘Alba осветляет тон кожи, улучшает ее эластичность и уменьшает видимость морщин, восстанавливает тонус и придает естественное сияние за счет активных компонентов в составе: экстракт белого трюфеля, витамины С, Е и К, веганские керамиды, комплекс натуральных масел, гиалуроновый комплекс и экстракт центеллы азиатской.

Омолаживающий коктейль Luxe Hayat c уникальным составом позволяет активизировать процесс омоложения во всех слоях кожи. Уменьшает видимость сетки мелких мимических морщин, а также сокращает глубокие.

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Одной из главных функций крема для глаз для многих является борьба с отеками, морщинами и черными кругами под глазами. Впереди Новый год, а после празднования зачастую не всех радует отражение в зеркале. Антивозрастной охлаждающий крем для глаз Eternal Skeyndor стирает следы былого безобразия вокруг глаз.

Еще один способ быстро избавиться от темных кругов и мешков под глазами – патчи. Мгновенный эффект, благодаря инновационному пептиду обеспечивает эффект подтяжки и разглаживания морщин от патчей MATSESTA.

Гоммаж – средство, напоминающее скраб, но действует более мягко, не травмируя нежную кожу лица. Натуральный сертифицированный гоммаж для лица HydroBionique подходит для комбинированной и склонной к жирности кожи. Гоммаж глубоко очищает поры, способствуя их сужению и делая менее заметными. Формула средства обогащена экстрактом икры морских ежей, который обладает питающим и регенерирующим действием.

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Тонеры – незаменимая вещь в уходе за кожей лица. Средство направлено на восстановление уровня увлажненности после умывания, а также активно борется с несовершенствами. Кислотный тонер с AHA и PHA кислотами Booster Bar с лактобионовой и миндальной кислотами обновляет клетки кожи обеспечивает глубокое и продолжительное увлажнение, защищает кожу от воздействия окружающей среды, не повышает фоточувствительность кожи, обладает антивозрастным действием.

Тонер для лица d‘Alba White Truffle Serum Toner увлажняет и удерживает влагу в коже в течение 100 часов, борется с шелушением и уменьшает видимость пор, улучшает рельеф кожи, придает ей тонус и сияние, мгновенно впитывается. Активные компоненты: экстракт белого трюфеля, витамин С, веганский глутатион, веганский муцин, комплекс натуральных масел, ниацинамид, аденозин.

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Сыворотка для всех типов кожи NANOORGANIC с церамидами, фосфолипидами и лизатами обеспечивает каскадное увлажнение, восстанавливает способность кожи удерживать влагу в глубоких слоях. Благодаря комплексному действию активов кожа становится более гладкой, ровной, напитанной, на нее лучше ложатся тональные средства.

Для волос

Массажер АТАМА от WAU ускоряет рост волос, борется с выпадением, а также улучшает состояние кожи головы в домашних условиях. В девайсе 3 режима: EMS, LED, VR, что позволят подобрать комфортную по ощущениям силу тока. 2 света фототерапии эффективны для поддержания здоровья и густоты волос. Функция EMS улучшает лимфоток и запускает процесс роста новых волос; функция вибрации снижает стресс и способствует ускорению роста волос; функция фототерапии запускает энергетические процессы внутри клеток.

Гель от Be Curly с ароматом лимонада – подкручивает завиток, обладает средней фиксацией, подойдет для любого типа завитка. С ним волосы будут красиво блестеть на свету. Использовать гель можно, как основной стайлинг и наносить точечно на сухие волосы, как глиттер. Средство создает защитный каркас на локонах и обеспечивает фиксацию вьющихся прядей за счет растительного полимера из кукурузного крахмала.

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Маска ETA ECOTRIATRIA предназначена для ухода за кожей, склонной к жирности и шелушению; рекомендуется при быстром загрязнении кожи головы, при повышенной сальности кожи, при склонности к «закупорке» волосяных фолликулов.

Основа красивой укладки — получение на этапе кондиционирования крупных, хорошо увлажненных и скользких локонов, похожих на водоросли. Маска-водоросли от бренда «Кудрявый метод» с комплексом аминокислот, эластином и коллагеном поможет собрать волосы в крупные и скользкие локоны, сделает их сильными, эластичными и послушными. Кроме того, у бренда появилась новогодняя коллекция с ароматом, который лучше всех ассоциируется с зимой — мандаринами. В серию вошли шампунь, кондиционер для кудрявых волос и гель для стайлинга.

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Декоративная косметика

Тени в стике OK Beauty — это многофункциональное средство для макияжа, которое прекрасно подойдет для создания как яркого вечернего, так и повседневного образа. Идеальны для графичных стрелок, смоки-айс и нюдового повседневного макияжа. Тени в карандаше имеют легкую и мягкую текстуру: можно использовать соло, или же в качестве базы под тени.

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Минеральная ухаживающая помада Sabato от Anaminerals. Благодаря натуральному составу, в который входят масла жожоба и карите, помады работают как полноценный ухаживающий продукт. Губы надежно защищены от неблагоприятных воздействий окружающей среды – ветра, перепадов температуры, яркого солнца.

Для тела

Парфюмированный лосьон для тела и рук BOCA Aroma на основе натуральных ингредиентов – это сочетание легкой и нежной текстуры с роскошным ароматом, который перенесет вас в атмосферу дорогого spa-отеля.

У EQUIVALENT появился новый аромат по мотивам Vanilla Sex Tom Ford. Ароматическая композиция начинает звучание с ореховых оттенков горького миндаля. Появляющаяся в сердечном аккорде ваниль раскрывает первозданное очарование, согреваясь таинственными цветочными нотами и эссенцией горького миндаля.

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Jouaex d’Orient от бренда RP PARIS— это не просто аромат, а целое путешествие в загадочный и чарующий мир Востока. Начальные ноты ароматa наполняют воздух теплотой и соблазнительностью, благодаря сочетанию восточных и пряных оттенков. Ноты бобов тонка добавляют глубину и чувственность, создавая атмосферу роскоши и загадочности, идеально подходящую для любого времени года.

Приятная и эффективная отшелушивающая текстура скраба Perfume’s stories, которая очищает, но при этом не травмирует, оставляя после себя кожу ухоженной и напитанной, как после крема. Комплекс ценных масел напитает кожу, избавит её от шелушений. Идеально сбалансированный комплекс из четырёх видов отшелушивающих частиц станет отличным помощником в борьбе с несовершенствами кожи, не травмируя её при этом. Аромат «Pear & freesia» раскроется нотами сладкой груши и цветущей фрезии с приятной терпкостью мускуса.

А у Boutique de Savon есть скраб с ароматом Hollywood Fred Hayman, принадлежащий к группе цветочные альдегидные. Верхние ноты: Альдегиды, Персик, Мандарин и Зеленые листья; средние ноты: Тубероза, Мимоза, Иланг-иланг, Жасмин и Роза; базовые ноты: Гардения, Амбра, Цибетин, Сандал и Мускус.

Для дома

Ноябрь – месяц, который будто бы шепчет: «Замедлись, наслаждайся моментом». Холодные вечера и короткий день заставляют проводить больше времени дома) А значит, наступает время зажигать ароматные свечи, обновить диффузор, принимать ванну с морской солью.

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Диффузор с вулканическими камнями от BOCA Aroma — уникальное сочетание природных материалов и ручной работы диффузора внесут эстетику и уют. Для создания умеренного и ненавязчивого аромата достаточно капнуть несколько капель аромамасла на камни – и постепенно он распространится по комнате. Красоты в доме добавит коллекция столовых свечей Twist, которые превращают любое застолье в изысканное. Завтрак — в церемонию начала нового дня, обед — в воодушевляющий бранч, ужин — в приватную вечеринку.

Уход для рук и ног

В сети салонов «Пальчики» появился новый комплекс для рук и ног от премиального французского бренда L’Occitane au Bresil «Увлажняющий уход», попробовать который можно уже сейчас. Шаги нового ухода направлены на увлажнение, защиту кожи от сухости, улучшение микроциркуляции и восстановление здоровья кожи. Комплекс поддержит оптимальный уровень влажности, укрепит защитные функции кожи и будет способствовать регенерации и клеточному обновлению. Первый шаг нового ухода – с маслом «Кешью» – мгновенно увлажняет и очищает кожу и подготавливает к эксфолиации. Во втором шаге используется скраб с частицами кешью и скорлупы грецкого ореха, а также масло ши и экстракты виноградной косточки. На этом шаге натуральные ингредиенты отшелушивают кожу и удаляют омертвевшие клетки и загрязнения, улучшая микроциркуляцию. В третьем шаге используется питательный крем «Бакури» с бархатистой текстурой, который обеспечивает восстановление и защиту кожи от сухости. В состав крема входит масло бакури — ингредиент бразильского происхождения, известный своими уникальными питательными и восстанавливающими свойствами, позволяющими мгновенно увлажнить кожу, сохраняя эффект до 24 часов. Заключительным этапом комплексного ухода будет 10-минутный расслабляющий массаж, который снимет усталость, улучшит кровообращение, окажет благотворное влияние на нервную и сердечно-сосудистую систему, а также снимет напряжение с мышц и улучшит тонус кожи.

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Сыворотка от онихолизиса STOP ONYCHOLYSIS от SEA ROSE поддерживает процессы восстановления в ростовых зонах ногтевой пластины, препятствует отслоению ногтя от мягких тканей. Используется для профилактики грибковых и вирусных инфекций.

Экстракт монарды co2 сверхкритический MONARDA EXTRACT обладает мощными антибактериальными и оздоровительными свойствами. Этот природный антиоксидант замедляет старение, заживляет трещины, осветляет пигментные пятна и способствует регенерации кожи после травм. Подходит для ежедневного ухода за проблемной кожей лица, эффективно помогает при экземе и микозе.