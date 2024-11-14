Миллениалы объяснили, чем им нравится популярная вещь из 1950-х

Миллениалы объяснили желание носить одну вещь, которая была популярна в 1950-х годах. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Речь идет о джинсовой куртке, которую блогерша с никнеймом Birdie назвала отличительным знаком 30-летних.

«Пожалуйста, повесьте их в шкаф. Есть и другие варианты верхней одежды», — дала рекомендацию зрителям инфлюэнсер.

Однако многочисленные пользователи сети не согласились с мнением девушки.

По мнению комментаторов, куртка из денима — незаменимая вещь в гардеробе, которая никогда не выходит из моды. К тому же они отмечают универсальность такой куртки, поскольку она подходит почти к каждому наряду. Среди звезд, которые носят джинсовые куртки, оказались Деми Ловато, Кристен Белл, Марта Стюарт, Джессика Белл и десятки других знаменитостей.

В октябре сообщалось, что зумеры устремились в офисы в пижамах и напугали 30-летних.