Доктор рассказал, что поможет ускорить заживление после подтяжки век

Время восстановления после блефаропластики зависит от состояния вашего организма. Но минимизировать синяки и отёки вполне реально, рассказала «Клопс» врач-дерматолог, косметолог Анна Смольянова.

Процесс заживления всегда индивидуален, отметила врач. Кто-то может вернуться к привычному образу жизни через пару дней, а кому-то потребуется месяц. Если у вас нет железодефицитной анемии, хорошо развита микроциркуляция, восстановление пройдёт быстро.

«При дефицитных состояниях организма и более сложной операции, например, удалении жировых пакетов, процесс затянется», — пояснила дерматолог.

Чтобы минимизировать синяки и отёки после блефаропластики, врач рекомендует обратиться к косметологу. Реабилитация включает в себя несколько этапов:

фотодинамическая терапия;

карбокситерапия;

использование специальных гелей или мазей для заживления рубцов.

В любом случае окончательные результаты косметической операции хирурги рекомендуют оценивать через полгода. За это время происходит полное восстановление и формирование рубца.

«Важно отметить, что гарантии пожизненного эффекта не даст никто. Повторная блефаропластика может понадобиться через пять-пятнадцать лет», — отметила Смольянова.

Во многом этот срок зависит от того, насколько сильно будет меняться ваш вес. Если колебания значительны, кожа век может вновь растянуться и операция потребуется раньше. Также на продолжительность эффекта влияет регулярный уход: лазерная шлифовка, плазменное омоложение, полинуклеотиды и инъекции аутологичной плазмы.

«Если вы будете следить за собой, выполнять все рекомендации доктора, то результаты блефаропластики будут радовать вас намного дольше», — заключила доктор Смольянова.

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