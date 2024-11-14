Ким Кардашьян выпустит белье с назвавшим ее дешевкой дизайнером

Американская телезвезда Ким Кардашьян выпустит совместную коллекцию нижнего белья с модным домом Dolce & Gabbana. Об этом рассказал соучредитель бренда бизнесвумен Skims Дженс Греде на конференции BoF Voices 2024.

Отмечается, что коллаборацию представят уже на следующей неделе. Детали линейки пока не раскрыты, однако известно, что цены на вещи будут варьироваться от 50 до 700 долларов (от 4987 до 70 тысяч рублей).

В 2018 году креативный директор марки Стефано Габбана нелестно отзывался о Ким Кардашьян. В частности, модельер назвал предпринимательницу и ее семью дешевками. «Самая дешевая семья в мире», — написал он под одной из совместных фотографий семьи Кардашьян-Дженнер. Однако уже в 2022 году дизайнеры Стефано и Дольче Габбана представили совместную с Кардашьян коллекцию, решив все разногласия.