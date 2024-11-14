Десять ночных масок для лица на любой вкус

Ночные маски — идеальный способ ухода за кожей для ленивых. Вы спите, они работают —восстанавливают, увлажняют и отшелушивают. Какое средство выбрать, рассказываем ниже.

© Super.ru

Обновляющая ночная маска Cleanformance, Doctor Babor

Маска трудится на благо здоровья кожи и закрывает сразу несколько потребностей. Яблочный пектин поддерживает водный баланс, пробиотики усиливают защитный барьер, а экстракт древесной коры препятствует развитию возрастных изменений.

Ночной бальзам-маска Rescue, Cosmedix

Состав маски нацелен на интенсивное восстановление сухой кожи. Внутри — натуральные масла и экстракты, насыщенные антиоксидантами и витаминами. Они запирают влагу в клетках кожи, устраняют шелушения и покраснения.

Ночная маска Hedonist Night Retreat, OKOLO

За счет высокого содержания натуральных масел маска подойдет сухой и обезвоженной коже. Масла жожоба и абиссинской горчицы отвечают за восстановление, пока полиглутаминовая кислота, полученная из ферментированных соевых бобов натто, обеспечивает длительное увлажнение.

Ночная маска Re-Charge, My Clarins

За ночь маска восстанавливает гидробаланс, а при регулярном применении выравнивает тон и текстуру кожи. В формуле сделали ставку на натуральные компоненты. Стоит отметить органическую кокосовую воду и увлажняющий экстракт инжира.

Ночная маска Supercharged, Foreo

Формула маски состоит из натуральных компонентов, которые активно успокаивают и увлажняют кожу. Среди них — гиалуроновая кислота, способная удерживать влагу в клетках, регулирующий выработку себума цинк и питательные масла.

Питательная ночная маска Blueberry Honey, Frudia

За уходовый эффект маски в ответе два компонента. Экстракт черники оказывает антиоксидантное действие и защищает кожу от преждевременного старения. Экстракт меда усиливает защитные функции, а заодно насыщает клетки питательными веществами.

Увлажняющая ночная маска Madagaskar Centella, Skin1004

Маска с центеллой поддерживает необходимый уровень увлажнения кожи. Она устраняет шелушения и покраснения, способствует восстановлению. Помимо центеллы в формуле есть гиалуроновая кислота, церамиды, пантенол и ниацинамид.

Ночная маска Triple Acid Sleeping Pack, Skinjestique

Маска нацелена на бережное обновление кожи, которое обеспечивает комплекс из трех кислот: AHA, PHA и BHA. Они отшелушивают мертвые клетки и контролируют выработку себума, благодаря чему тон кожи становится более однородным. Дополнительный эффект оказывают увлажняющие и питательные компоненты.

Увлажняющая ночная маска Overnight Hydro, Professor SkinGood

В составе маски собрали все самое полезное. Для увлажнения добавили гиалуроновую кислоту и витамины группы B, для лифтинг-эффекта — пептиды и ниацинамид, а для борьбы с возрастными изменениями — ретинол и коллаген.

Ночная крем-маска Anti-Age, Eden

Маска с антивозрастным эффектом поддерживает упругость кожи, способствует ее восстановлению и увлажнению. В формуле собрали микс натуральных масел. Масло ши, например, укрепляет гидролипидную мантию, а масло конопли препятствует испарению влаги и сокращает морщины.