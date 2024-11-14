Женская зимняя обувь: пять трендов и советы стилиста

Как хорошо, что выбирать обувь можно, руководствуясь соображениями комфорта и безопасности при перемещениях по городу. В моде который год подряд царит эклектика — и никого не удивить сочетанием элегантной шубы с кроссовками или тяжелыми ботинками на протекторе.

Но, разумеется, изящный каблук тоже никуда не делся — это для тех, кто желает выглядеть женственно, даже закутавшись в несколько слоев одежды. Вместе со стилистом Машей Ведерниковой, которая помогает женщинам быть красивыми вот уже 19 лет, разбираемся, какая обувь нынче в трендах.

Комфортные кроссовки в зимнем стиле

С каждым годом спортивная обувь становится все более разнообразной, стильной и интересной, и зима 2025 не станет исключением. Уже сейчас можно увидеть утепленные версии кроссовок с водонепроницаемым верхом и прочной, антискользящей подошвой. Стилист рекомендует сочетать их с утепленными леггинсами или узкими джинсами, чтобы создать актуальный зимний образ.

Элегантные сапоги выше колена

Высокие сапоги на толстой платформе или плоской подошве, на массивном каблуке или на маленьком киттен — один из ключевых трендов этой зимы. Они не только добавят роста без ущерба для удобства, но и помогут согреться в холодные дни. Ищите модели из натуральной кожи или замши с декоративными элементами, такими как пряжки и шнуровка. Носите их с короткими платьями или плотными колготками для смелого и современного лука.

«Любительницы блеска могут выбирать модели из лакированной кожи — черного цвета или актуальных оттенков — хаки, бордо, шоколада или кофе с молоком. Носить их можно с удлиненным свитером-оверсайз, уютной толстовкой или с коротенькой юбочкой-плиссе родом из нулевых», — объясняет Маша.

Угги и их интерпретации

Угги (ура!) продолжают быть маст-хэвом зимнего гардероба. В этом году они представлены в новых цветах и с необычными принтами или обрели невероятную высоту голенища. От камуфляжа до ярких цветовых блоков — угги становятся аксессуаром не только скучных домохозяек на прогулке с детьми, но и бизнес-дам, и стильных фэшн-блогеров. Сочетайте их с удлиненными свитерами или вязаной одеждой для максимального комфорта и тепла, твидом, денимом.

Ботинки Chelsea на грубой подошве

Классические ботинки Chelsea получили современное обновление с утолщенными, профилированными подошвами, которые гарантируют отличное сцепление с поверхностью. Эти ботинки великолепно сочетаются как с кэжуал, так и с более официальными нарядами, делая их универсальным выбором для любого случая. Носите их с брюками-скинни или юбками-миди для элегантного зимнего образа.

Высокие байкерские ботинки или сапоги

Это не только удобный, но и стильный элемент гардероба, который добавляет образу смелости и решительности. Высокие байкерские ботинки отлично сочетаются с узкими джинсами или леггинсами, с шортами или мини-юбками для смелого и дерзкого образа.