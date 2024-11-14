С челкой, каре и другие стрижки, которые моментально скинут вам пару лет

Всего один поход в салон может заменить несколько лет в кабинете косметолога. Правильно подобранная стрижка может буквально сотворить чудо и визуально скинуть вам пару лет. Мы подскажем, на какие прически стоит обратить особое внимание, а также послушаем советы опытных стилистов.

Гарсон

Для девушек, готовых на эксперименты с короткими стрижками, есть вариант гарсон, который этой зимой набирает популярность. Помимо того, что эта стрижка не требует особой укладки, она прекрасно освежает и добавляет изюминку образу. Но будьте осторожны, если вы являетесь обладательницей пышных форм — гарсон больше всего подходит и «работает» на девушках астенического типа.

Асимметрия

Идеальный вариант для любой длины волос. Чем более четкие линии в вашей стрижке, тем старше вы выглядите. Асимметрия в данной случае сыграет вам на руку. Как говорят эксперты, рваные и асимметричные стрижки прекрасно смотрятся на волосах средней длины. Что касается цвета, стилисты рекомендуют экспериментировать с разной длиной на светлых волосах — так вы получите максимальный эффект от градуирования.

Каре

Простая и в то же время элегантная стрижка. Не стоит думать, что каре — это скучно. На ваш выбор среднее каре, короткое, асимметричное и градуированное. Важный момент — чем плотнее и толще волосы, тем лучше смотрится, поэтому имеет смысл заняться восстановлением и укреплением волос перед походом к стилисту.

Стрижки с челкой

Не все готовы к радикальным переменам с прической, поэтому в этом случае стилисты рекомендуют попробовать стрижку с челкой. Она довольно быстро отрастает, так что вы ничего не теряете. Как говорят эксперты, ровный срез челки подойдет в случае большого количества волос, только так форма будет держаться. В остальных ситуациях можно поэкспериментировать с челкой-шторкой или удлиненной челкой, которая часто является частью стрижки каскад.