Минимализм и естественность: главные тренды маникюра в ноябре

Хоть последний осенний месяц и считается самым холодным, нам все равно хочется побаловать себя чем-то ярким и красивым. Например, ухоженными ногтями. О главных трендах ноябрьского маникюра нам рассказала чемпионка мира по дизайну ногтей, основатель учебного центра профессионального образования по маникюру Светлана Иванцова.

Минимализм и натуральность

Простой и лаконичный дизайн продолжает оставаться в тренде. Особенно стоит обратить внимание на натуральные оттенки, такие как розовый, бежевый и нюдовые тона.

«Маникюр в стиле „без маникюра“ с акцентом на здоровье ногтей — фавориты этого сезона. А использование покрытий без токсичных ингредиентов, биополимеров и веганских средств становится все более популярным», — рассказывает наш эксперт.

Стильные и глубокие цвета

Они создают элегантность и подчеркивают полный образ. Хит этого сезона: коричнево-бордовый, зеленый, приглушенный песочный, серый, бежевый, темно-синий и красный. Такие цвета хорошо смотрятся как на коротких, так и на длинных ногтях.

Молочная основа

В ноябре остается актуальным и минималистичный дизайн на молочной основе.

«Хорошо будет смотреться, если эти оттенки подчеркнуть абстрактными металлическими линиями, ровной линией улыбки французского маникюра или блестками в растушевке для создания глубины», — советует мастер.

Индивидуальные рисунки

Такие рисунки, созданные на цветах сезона, подчеркивают уникальность образа и личности.