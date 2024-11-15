Стилист дала советы, как скрыть недостатки фигуры

Юбка-карандаш, приталенный пиджак и ремень могут визуально вытянуть силуэт, сообщает «m24» со ссылкой на стилиста Камиллу Шигабутдинову.

По словам эксперта, юбка-карандаш стройнит благодаря сужению к низу. Кроме того, такая модель создает эффект длинных ног и превращает фигуру в идеальные песочные часы.

Приталенный пиджак хорошо подходит девушкам с фигурой типа прямоугольник, когда нет четко выраженной талии. Жакет поможет подчеркнуть ее, так же как и ремень.

«Например, можно надеть облегающее длинное платье, поверх на талии или бедрах застегнуть ремень и в цвет него накинуть пальто либо кардиган. Получится очень стильное сочетание», – рассказала Шигабутдинова.

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