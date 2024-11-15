Немецкое тюнинг-ателье Brabus представило новую линейку одежды

Коллекцию Masterpiece продемонстрировали на модном показе на фоне спорткаров.

В её создании принимал участие фэшн-дизайнер марокканского происхождения Джефф Хэмилтон, пишет autopilot.ru.

В серии новинок — кожаные жилеты, комбинезоны, куртки, футболки, платья и другие предметы гардероба, а также различные сумки. Одна из самых дорогих вещей — кожаное пальто с принтом, на котором изображён фирменный диск Brabus. Его оценили в 7 735 евро. Это почти 820 тысяч рублей, что дороже седана Lada Granta в базовой комплектации.

В компании отметили, что все товары изготавливают в Германии из материалов высокого качества, в том числе тех, что используют при отделке автомобилей Brabus.