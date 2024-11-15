Как оставаться стильным в сезон шапок и пуховиков

Дизайнер Мегре: зимой не стоит носить много тёмной одежды и шапки с помпонами. Зимой вопрос моды и стиля часто уходит на второй план. Главное — утеплиться и укутаться посильнее. Из-за этого в шкафу множатся бесформенные, объёмные вещи преимущественно тёмных оттенков. На самом деле зимний гардероб может быть стильным и совсем не мрачным, если избегать типичных ошибок. Как этого добиться, «Секрет» узнал у дизайнера.

Какие типичные ошибки допускают в зимнем гардеробе

1. Много тёмных оттенков

Зимний гардероб у большинства людей, как правило, состоит из чёрного, тёмно-серого, синего и коричневых цветов, отметила в беседе с «Секретом» дизайнер, сооснователь бренда Treatea Сара Мегре.

Считается, что такие цвета более практичные и не так прихотливы в уходе, как светлые.

Однако обилие тёмного не только делает образ скучным, но и влияет на эмоциональное состояние, подчеркнула эксперт.

«Именно светлые оттенки придают образу мягкость и вносят в образ свежие нотки. Если светлые вещи вас пугают своим уходом, тогда можно акцентно их добавить в образ в виде шапки и, например, брюк. Или выбрать только светлый верх, а низ оставить привычного тёмного цвета. Те, кто не умеет сочетать разные цвета, могут выбрать один цвет и подбирать остальные вещи к образу в диапазоне выбранного оттенка», — Сара Мегре.

2. Слишком объёмные вещи

Когда вы формируете гардероб на зиму, помните, что зимние вещи сами по себе больше и объёмнее, чем вещи для других времён года.

Даже с учётом популярности оверсайза огромные балахоны, длинные свитеры, объёмная обувь, пальто-одеяла чаще смотрятся нелепо, а не стильно, сказала Мегре.

«Если вам очень хочется вещь на несколько размеров больше, второй предмет гардероба следует выбирать, напротив, по фигуре. Например, если вы хотите надеть свитшот оверсайз, тогда лучше к нему подобрать легинсы. Или наоборот: если вы надели объёмные штаны, выберите водолазку по фигуре или джемпер вашего размера. Такое сочетание будет смотреться органично», — Сара Мегре.

3. Шапки с помпоном

Такой головной убор скорее испортит образ, чем подчеркнёт его, сказала дизайнер.

Она также посоветовала избегать шапок со стразами, большими надписями и кислотным окрасом.

«Для того чтобы всегда оставаться на волне стиля, следует выбирать те модели головного убора, которые модны в данный момент, или классические модели, которые никогда не выходят из моды», — Сара Мегре.

4. Комплекты с узорами

Речь идёт о комплекте шапка, шарф и варежки с ярким узором или геометрией.

По словам Мегре, такое сочетание больше ассоциируется с семейной фотосессией в свитерах с оленями, чем с одеждой для повседневной носки.

«Это прибавляет возраста и делает образ несерьёзным. Лучше отдать предпочтение раздельным аксессуарам, не связанным между собой узорами или рисунками», — Сара Мегре.

5. Колготки телесного цвета

Объёмные пуховики тёмного цвета и капроновые колготки создают эффект голых ног и смотрятся «не по погоде», отметила дизайнер.

«Лучше отдать предпочтение чёрным колготкам или выбрать длинное пальто, под которым не видны голые коленки», — Сара Мегре.

6. Шпильки с пуховиком

Такая мода была популярна в начале 2000-х. Сегодня это выглядит безвкусно и неуместно, подчеркнула собеседница «Секрета».