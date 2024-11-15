В одежде какого цвета встречать 2025 год

Согласно восточному календарю, покровителем грядущего 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея. Этот зверь считается воплощением мудрости и проницательности. Рассказываем, как и в каких цветах встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие.

Украшаем дом: в каких цветах встречать Новый год

Грядущий год рекомендуется встретить с особым размахом: именно такое приветствие предпочитает Зеленая Змея. Поэтому накануне новогодней ночи непременно украсьте квартиру или частный дом. Возникает закономерный вопрос: в каких цветах встретить Новый год, чтобы задобрить Змею?

Цветами Нового года-2025 считаются:

все оттенки зеленого, в особенности изумрудный;

песочные оттенки;

черный;

серый;

красный;

оранжевый.

Используйте в декоре яркие украшения перечисленных цветов, например, бумажные фонарики, связки колокольчиков, свечи. К слову о свечах: украсьте новогодний стол свечой зеленого цвета. Считается, что таким образом можно привлечь богатство. Наконец, не забудьте про изображение хозяина года. Разместите в доме декоративные подушки с вышивкой, статуэтки и картины со змеей.

А вот минимализма и холодных оттенков голубого и розового лучше избегать — как при декорировании дома, так и при подборе новогоднего наряда.

Какой цвет одежды выбрать на Новый год-2025

В каком цвете встречать Новый год, чтобы создать стильный образ и приманить удачу? Все просто: любимые цвета Змеи совпадают с трендовыми цветами Нового года. Текущей зимой в моду вошли остро-зеленый (он же желто-зеленый), оливковый, «лесная ночь» (темный иссера-зеленый). Удачным решением на Новый год станет сочетание зеленого и красного цветов.

В топ «счастливых» цветов Нового года входят оттенки красного. Поэтому праздничную ночь стоит встретить в красно-оранжевой гамме. В зимнем сезоне наиболее актуальными считаются такие оттенки, как:

ройбуш;

оранжад;

хурма;

огненно-красный;

обожженный кирпич

Наконец, куда же без золота? Золотистый считается одним из главных цветов Нового года-2025. Если вам не по душе яркие наряды, остановитесь на акцентных украшениях: серьгах или запонках.

В чем встречать Новый год-2025 мужчине

Теперь разберемся, в чем лучше встречать Новый год-2025. Змея не приемлет неряшливость, так что к подбору одежды стоит подойти со всей серьезностью. Заломы на ткани, пыль и пятна — все это неизменно портит образ, причем не только в праздничную ночь, но и в любой другой день года.

Так что решая, в чем встречать Новый год-2025, остановите выбор на качественных вещах, хорошо сидящих на фигуре и сочетающихся друг с другом. Для мужчин беспроигрышным решением станут костюм-двойка серых оттенков и темная рубашка (подойдет бордовая или изумрудная). Более свободный образ обеспечат лонгслив и джинсы. Только помните, что вещи должны выглядеть аккуратно.

В число мужских аксессуаров, которые будут уместны в торжественную ночь, входят:

галстуки темно-красного или темно-зеленого цветов;

зaпонки;

зaжимы для гaлстуков;

чacы.

Отдавайте предпочтение аксессуарам из золота или с покрытием из позолоты.

В чем встречать Новый год женщине

Мы уже определили, какой цвет будет уместен на праздновании Нового года-2025. Теперь разберемся, какие элементы женского гардероба помогут создать эффектный образ. Для этого обратимся к трендам, продиктованным подиумом.

Праздничная ночь — подходящее время для экспериментов. Пришла пора доставать из шкафа блестящее платье, обшитое пайетками, или атласную юбку с разрезом от бедра. В числе трендов зимы 2024-2025 также числятся:

приталенный силуэт;

открытые плечи;

вырезы;

открытые плечи.

Предпочтительными считаются качественные дорогие ткани, например, шелк и бархат. Главное, не перестарайтесь, иначе яркий образ превратится в вульгарный. Так что будьте внимательны, расставляя акценты.

Один из основных цветов одежды на Новый год-2025 — это золотистый. А значит, самое время надеть золотые украшения. Если основа вашего образа получилась сдержанной (например, вы выбрали трендовый оверсайз костюм), то отдайте предпочтение акцентным аксессуарам. Это могут быть крупные серьги, броши, часы. Помните про сумки: на празднике будут хорошо смотреться клатч с золотистой отделкой или сумка из бисера.

Еще один аксессуар, вернувшийся в моду, — это перчатки. Дополните наряд перчатками из кружев или сетки любого цвета Нового года. Такая деталь придаст владелице загадочности и утонченности.

Обращаемся к гороскопу: как правильно встречать Новый год-2025

Мы разобрались с тем, какой цвет одежды предпочтителен на праздновании Нового года-2025. Однако это были только общие рекомендации. Пойдем дальше и определим, в чем встречать Новый год знакам зодиака. Вот какие советы дает гороскоп:

Овен — отдайте предпочтение светлым тонам, например, бежевому или жемчужному, выбирайте одежду с объемными рукавами (для женщин), дополните обувь светлой обувью из замши (для мужчин), не забудьте про аксессуары.

Телец — выберите одежду зеленых и светло-серых оттенков, дополните повседневный наряд (платья прямого кроя, качественные джинсы и худи) аксессуарами.

Близнецы — создайте яркий образ благодаря желтому, оранжевому и золотистому цветам, на женщинах будут хорошо смотреться длинные воздушные платья с разрезами и драпировкой, на мужчинах — желтые рубашки.

Рак — используйте в наряде белые, молочные и песочные оттенки, создайте многослойность с помощью кружева и рюш (для женщин), наденьте акцентные градиентные рубашки (для мужчин).

Лев — подчеркните свою харизму золотистым и изумрудным цветами, выберите стильное приталенное платье и дополните его аксессуарами (для женщин), наденьте рубашку любого цвета Нового года поверх черной водолазки и используйте аксессуары вроде запонок и часов (для мужчин).

Дева — создайте элегантный образ, надев костюм-двойку темно-зеленого, бежевого или молочного цвета (подходит как для мужчин, так и для женщин), не забудьте про акцентные аксессуары.

Весы — отдайте предпочтение золотистому цвету, в качестве сдержанной альтернативы можете выбрать бежевый или молочный, добавьте в образ асимметрию (например, надев платье с асимметричным подолом) и фактуру (благодаря свитеру крупной вязки).

Скорпион — покажите свой нрав с помощью насыщенных золотистого, оранжевого и терракотового цветов, сделайте акцент на драпировке и асимметрии (для женщин), дополните образ свитером или пиджаком трендового цвета (для мужчин).

Стрелец — металлик и драгоценные камни снова в моде, так что выберите одежду цветов золота, бронзы и изумруда, при составлении образа поставьте в приоритет удобство и комфорт.

Козерог — найдите компромисс между комфортом и эксцентричностью, дополнив классический образ (платье свободного кроя для женщин, джинсы с рубашкой для мужчин) массивными аксессуарами и яркими сумками.

Водолей — встретьте Новый год в одежде серебристого цвета, отдайте предпочтение фактурным тканям, например, коже, бархату, вышивке из пайеток, разбавьте классический костюм броским аксессуаром, например, галстуком с принтом.

Рыбы — остановитесь на оттенках зеленого, особо выигрышным будет изумрудный цвет (женщинам стоит примерить изумрудное платье с разрезом от бедра, мужчинам — рубашку глубокого зеленого цвета), дополните образ аксессуарами из золота.

Теперь вы знаете, как встречать Новый год-2025 в соответствии с гороскопом, какие цвета принесут удачу в торжественную ночь и какие украшения должны быть в каждом доме. Но помните, что самый простой способ сделать праздник незабываемым — это организовать его в соответствии с личными предпочтениями и окружить себя близкими людьми.