Названы визуально омолаживающие стрижки

Эти причёски подойдут под любой тип внешности. Стилист Клара Первис посоветовала обратить внимание на короткие стрижки, если стоит вопрос о желании получить омолаживающий эффект. На первом месте среди лифтинг-причёсок – французский боб с текстурированными слоями и градуированной чёлкой.

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А для тех, кто готов к экспериментам с имиджем, идеально подойдёт пикси. Такая стрижка идеально ложится на волосы любого типа. Её не нужно каждый день укладывать — достаточно регулярно ходить на коррекцию в салон.

Счастливым обладательницам густых и послушных волос Перес предложила обратить внимание на удлинённый боб. С такой стрижкой можно разгуляться – локоны, прямые пряди и другие укладки на такой длине помогут освежить образ и создать тот самый омолаживающий эффект.