Лолита рассказала об осложнениях после пластической операции

Лолита в свои 61 выглядит гораздо моложе своих лет и не скрывает, что прибегает к услугам профессионалов.

«Я "подкалываюсь", когда требует организм, обычно это происходит один раз в девять месяцев», — объяснила артистка в беседе с «МК».

Впрочем, серьезные пластические операции певица тоже делала, и не раз. По словам знаменитости, она дважды обращалась к пластическому хирургу за блефаропластикой. А еще исправила «генетически двойной» подбородок и... нарушила рекомендации врача.

Лолита призналась, что доктор запретил ей петь в течение 20 дней, но она к советам хирурга не прислушалась и отправилась на гастроли уже через десять. В результате пришлось иметь дело с осложнениями.

«У меня лопнула какая-то нить в подбородке, которая была внутри. Я не разбираюсь в этом, но мой хирург увидел это во время съемки. Сказал, что мне надо заехать к нему и починиться», — объяснила звезда.

В ближайшее время, по словам артистки, новых операций она не планирует и считает, что ложиться под нож нужно в крайних случаях, когда это действительно необходимо.