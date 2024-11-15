Уход за кожей лица и тела: как спастись от сухости и шелушения зимой

Минусовые температуры, ветер, снег, сухой воздух в помещениях, перепады температуры — враги кожи номер один в осенне-зимний период. Смена сезонов неизменно сопровождается появлением раздражения и покраснений, сухостью и шелушением. Разбираемся, как помочь коже в эту непростую пору и как ухаживать за лицом и телом с наступлением холодов.

Как ухаживать за кожей лица осенью и зимой

Уход за кожей лица осенью и зимой принципиально отличается от уходовой схемы на весну — лето. Воздух становится суше, и кожа перестраивается под новый погодный режим. Гиперпигментация, шелушение, повышенная чувствительность и другие неприятные симптомы в такой период кажутся неизбежностью. Но их можно предотвратить даже зимой: достаточно пересмотреть этапы ухода за кожей лица.

Удаляйте омертвевшие (шелушащиеся) клетки с помощью АНА-пилинга, используйте средства с гликолевой, молочной или фруктовой кислотой.

Замените гели для умывания пенками, молочком и гидрофильными средствами. В отличие от гелей, они не вытягивают из и без того сухой кожи влагу.

Не пренебрегайте тониками. Используйте средства с молочной и/или гиалуроновой кислотой, экстрактом алоэ, пантенолом — они окажут успокаивающее и влагоудерживающее действие. Главное — убедитесь, что тоник не содержит спирт.

Уход за кожей лица зимой подразумевает регулярное увлажнение с помощью плотного крема и сыворотки, содержащей гиалуроновую кислоту.

Используйте питательные кремы, которые восстановят защитные свойства кожи. Они должны содержать витамины А и Е, гиалуроновую кислоту и глицерин.

Один из главных советов по уходу за кожей лица зимой — используйте SPF-средства. Защита от УФ-лучей необходима не только летом. А сами кремы нужно наносить как на лицо, так и на руки и шею.

Используйте увлажняющие противовоспалительные успокаивающие маски с гиалуроновой кислотой и алоэ вера. Нормальной и комбинированной коже подойдут маски с экстрактом зеленого чая, а сухой и склонной к раздражениям — с успокаивающим экстрактом ромашки.

Помните про нежную кожу губ. Очищайте губы косметическим маслом (подойдут ореховое масло или масло ши). Перед выходом на улицу наносите защитный бальзам на масляной основе. А перед покупкой гигиенической помады обратите внимание на ее состав: помада должна содержать витамины и жирные кислоты.

Чтобы узнать, как наиболее качественно ухаживать за лицом зимой, обратитесь к дерматологу. Он поможет вам составить схему поэтапного ухода, основываясь на индивидуальных особенностях вашей кожи.

Как ухаживать за жирной кожей лица зимой

Отдельного упоминания заслуживают особенности ухода за жирной кожей зимой. Кожу, которую отличает повышенная выработка сальных желез, или себума, необходимо очищать 2-3 раза в неделю при помощи нежных скрабов или скатки.

Умывайтесь мягкими пенками, например, молочной сывороткой. Для ощущения свежести используйте средства с экстрактами лимона, крапивы, ромашки. На последнем этапе умывания используйте тоник, который сузит поры и восстановит уровень pH. И ни в коем случае не пренебрегайте увлажняющими кремами: не бойтесь, что они повысят уровень кожного сала, эффект будет обратным.

Наконец, купите специальные уходовые средства, предназначенные для жирной кожи. Их можно приобрести в аптеке. А для маскировки блеска используйте матирующую косметику. Главное — не забывайте про вечерний демакияж.

Топ-10 советов по уходу за кожей лица зимой

Сократите применение жестких скрабов до одного раза в месяц.

Умываясь, тщательно регулируйте температуру воды: она должна быть теплой, но не горячей, в противном случае вы рискуете нанести вред пересушенной коже.

Нежно промакивайте лицо полотенцем после умывания, избегайте грубых движений.

Используйте тоники без спирта и сульфатов.

Очищайте кожу пилингами с АНА-кислотами с витаминами С и Е.

Не отказывайтесь от увлажняющих кремов.

Питайте кожу кремами с маслами (подойдут миндаль или виноградная косточка), витаминами А, В3 и С и фосфолипидами.

Даже зимой в перечень средств для ухода за кожей лица должен входить SPF-крем.

Отдайте предпочтение питательным и увлажняющим маскам, а также маскам с гиалуроновой кислотой.

Пейте достаточно жидкости и придерживайтесь основ правильного питания, чтобы избежать обезвоживания.

Уход за кожей рук зимой

С наступлением холодов руки, как и лицо, страдают от множества раздражителей. А учитывая, что на руках находится минимальное количество сальных желез, вероятность возникновения зуда и трещин особенно высока. Поэтому необходимо грамотно подобрать средства для ухода за кожей рук зимой. Чтобы защитить руки и сохранить нежность и гладкость кожи, следуйте приведенным ниже советам:

Очищайте руки антибактериальным мылом с увлажняющими свойствами.

Не мойте руки горячей водой, отдайте предпочтение теплой.

Насухо вытирайте руки после мытья, чтобы избежать раздражения.

Не забудьте про бережное отшелушивание омертвевшей кожи. Используйте мягкие пилинги-скатки или массажную щетку с силиконовыми щетинками.

Наносите увлажняющий крем после каждого мытья рук и использования санитайзера.

Увлажняйте кутикулу с помощью специальных масел, например, орехового.

Приобретите питательные кремы с маслами сандалового дерева, ромашки, ши, макадамии. Не меньшую пользу принесут средства с пчелиным воском, пантенолом. Такие составы окажут увлажняющий, смягчающий и заживляющий эффект.

Наконец, не стоит забывать про главное. Самый простой способ облегчить уход за кожей рук зимой — это защищать руки от холода и обветривания с помощью перчаток.

Уход за кожей тела зимой

Нельзя не сказать пару слов об уходе за кожей тела. Зимой кожа подвержена сухости и шелушению. Поэтому в сезон морозов не рекомендуется принимать слишком горячий душ. В противном случае вы рискуете еще сильнее высушить и без того травмированную кожу.

Не используйте грубые скрабы с крупными частичками. После принятия душа наносите на влажную кожу увлажняющий крем. В его состав должны входить гиалуроновая кислота, глицерин и питательные масла (например, масло ростков пшеницы). Для дополнительного увлажнения можно использовать сыворотки для тела.

Особого ухода требует кожа стоп. Удаляйте омертвевшие частички кожи с помощью скрабов или пемзы. Предварительно распарьте стопы в душе или в специальной ванночке для ног (особо эффективными будут ванночки с мятой, ромашкой или крапивой). После отшелушивания нанесите на стопы увлажняющий крем, содержащий масла, липиды и витамины А, В, F. Защитить кожу от натоптышей и мозолей поможет обычный вазелин.

Как еще помочь коже осенью и зимой

Уход за кожей состоит не только в своевременном очищении, увлажнении и питании. Не меньшее влияние на кожные покровы оказывает образ жизни. Не заставляйте себя выпивать два литра воды ежедневно. Но стакан чистой жидкости с утра пойдет на пользу всему организму.

Качество сна также отражается на состоянии кожи. Хронический недосып приводит к образованию синяков под глазами, потускнению лица и преждевременному старению кожных покровов. Помните, что продолжительность здорового сна для взрослого человека составляет от 6 до 8 часов.

Самый простой способ улучшить тонус и общее состояние кожи — это умеренные физические нагрузки. Потоотделение во время занятий спортом приводит к очистке пор. Спорт также способствует активации процессов циркуляции питательных веществ и улучшает состояние сосудистой системы. Здоровье организма — залог здоровья кожи.

И напоследок делимся небольшим лайфхаком. Отопительный сезон — самое время разжиться увлажнителем воздуха. Он поможет избежать таких проблем, как сухость кожи и раздражение слизистой глаз.

Теперь вы знаете, как ухаживать за кожей лица и тела с наступлением холодов. Не забывайте увлажнять и питать кожу, пейте больше воды и обязательно высыпайтесь.