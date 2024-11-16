Новые туфли, ботинки или кроссовки оказались слишком тесными? Существует множество способов, как самостоятельно сделать обувь на размер больше, не прибегая к радикальным мерам или затратам. "Рамблер" поделится лайфхаками, которые помогут решить эту проблему.

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1. Тепло

Самый простой и действенный метод: наденьте толстые носки, затем натяните обувь и воспользуйтесь феном. Под воздействием тепла кожа или текстиль немного растянутся. Просто нагревайте обувь в течение нескольких минут, а затем подвигайтесь с ней, чтобы она приняла нужную форму.

2. Замороженная вода

Залейте полиэтиленовый пакет водой и поместите его внутрь тесной обуви. Затем положите обувь в морозильник. Когда вода замерзнет, она растянет обувь за счет расширения. Убедитесь, что пластиковый пакет надежно закрыт, чтобы избежать протечки.

3. Специальные растяжители

В магазинах можно найти специальные растяжители для обуви. Эти устройства позволяют растянуть обувь в определенных местах. Они очень простые в использовании и станут хорошей инвестицией для тех, у кого много обуви.

4. Мокрые носки

Перед тем, как надеть обувь, натяните на ноги влажные носки. В таком виде потребуется проходить несколько часов. Это может сработать потому, что обувь при взаимодействии внутренней стороны с влагой немного размокнет и растянется.

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5. Водяной пар

Если обувь изготовлена из кожи, попробуйте использовать пар. Направьте пар от кипящей воды на внутреннюю часть обуви, а затем наденьте ее, позволив материалу растянуться под воздействием тепла и влаги.

6. Стельки и вставки

Попробуйте прибегнуть к резиновым вставкам, которые можно приклеить внутрь обуви. Они помогут не только сделать обувь более комфортной, но и защищают стопы от натираний. Отлично в тандеме с ними сработают стельки, сделанные под заказ. Они могут увеличить объем и улучшить посадку.

7. Обувные капли

Некоторые капли и спреи предназначены для растягивания обуви. Их можно приобрести в специализированных магазинах. Затем нужно просто обработать обувь изнутри в различных зонах.

Таким образом, существует множество способов, как можно самостоятельно сделать обувь на размер больше. Эти лайфхаки помогут не только сэкономить деньги, но и позволят продолжать носить любимую обувь, которую уже можно было бы опрометчиво ликвидировать.

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