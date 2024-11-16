Ева Польна кардинально сменила имидж

Экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна вышла на связь в соцсети и поразила поклонников изменившимся внешним видом. 49-летняя артистка сделала короткую стрижку и неудачный макияж, который визуально добавил ей несколько лет возраста.

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Ева опубликовала короткое видео, на котором предстала в фиолетовом платье-халате с глубоким вырезом. Образ она дополнила макияжем с густо подведенными глазами. Кроме того, Польна сделала акцент и на губы, которые выглядели неестественно пухлыми.

«Ваша Ева», - произнесла артистка и послала поклонникам воздушный поцелуй.

Польна неоднократно признавалась, что с юности борется с лишним весом. Некоторое время назад она подверглась жесткой критике из-за набранных килограммов. После этого Ева смогла похудеть до 82 килограммов при росте 172 сантиметра. Однако вес удержать не смогла.

«Вы кардинально сменили имидж, наверное, влюбились?» - поинтересовалась поклонница под одним из постов Евы.

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Ева Польна вышла в свет с 19-летней дочерью Эвелин. Отцом девочки является артист Денис Клявер, но вокалистка долгое время это скрывала.