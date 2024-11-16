Кайли Дженнер снялась в сияющем наряде с моделью

Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в сияющем наряде с подругой, моделью Амелией Грэй. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

27-летняя Кайли Дженнер в зеленых крошечных шортах из пайеток и топе с разрезами. Ей также сделали укладку с мягкими локонами и макияж с угольно-черными стрелками и персиковой помадой. Амелия Грей позировала в юбке и асимметричном топе в тон наряду Дженнер.

На прошлой неделе Кайли Дженнер стала лицом нового выпуска журнала Elle. Модель позировала в черных стрингах и поднятой спортивной футболке. Ей также сделали укладку с локонами и нюдовый макияж. Съемка прошла на кровати с золотым изголовьем.

А на днях Кайли Дженнер высказалась о фигуре во время беременности.

«Рождение детей в столь юном возрасте было, возможно, еще большим шоком, потому что я видела, как с моим телом происходят изменения — растяжки и все то, чего у меня раньше не было», — рассказала Дженнер.