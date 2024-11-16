Меган Маркл вышла в свет с кулоном популярного бренда

Герцогиня Меган Маркл в корсете и брюках пришла на презентацию подруги Кэди Ли. Об этом сообщает Vanity Fair.

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Меган Маркл позировала в черном корсете и прямых брюках в тон. Образ завершили туфли на высоких каблуках и цепочка с кулоном от бренда Logan Hollowell. Волосы ей уложили кудрями и сделали вечерний макияж с румянами. Герцогиня позировала перед фотографами вместе с основательницей бренда Кэди Ли и стилистом Сержем Норманом, который отвечал за прическу Меган Маркл на ее свадьбе с принцем Гарри.

До этого сообщалось, что Меган Маркл вышла на публику в образе за 3 миллиона рублей. Она предпочла бежевое мини-платье без рукавов, стоимость которого составляет £1050 (около 129 тысяч рублей). А также сумку Caroline Herrera за £725 (около 89 тысяч рублей) и туфли Aquazzura за £620 (около 76 тысяч рублей). В качестве аксессуаров жена принца Гарри выбрала солнцезащитные очки Ray-Ban за £92 (около 11 тысяч рублей) и ювелирные украшения общей стоимостью более 2,5 миллиона рублей.