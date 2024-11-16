Ева Лонгория поделилась секретом, как сохранять молодость и красоту

Воспользоваться советом актрисы может каждый. Еве Лонгории 49 лет, но, глядя на её фотографии, трудно поверить, что это так. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» поделилась секретом, благодаря которому она выглядит гораздо моложе своих лет.

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«Я просыпаюсь на рассвете, делаю медитации. Важно внимательно следить за качеством сна. Как правило, я пью магний и другие добавки. Я делаю всё это не ради вечной молодости, а для того, чтобы стареть красиво», — поделилась Ева в новом интервью.

Лонгория действительно относится к тому редкому типу знаменитостей, которые не стесняются выкладывать в социальные сети фото и видео без косметики и фильтров. Актриса уверена, что быть красивой и уверенной в себе можно в любом возрасте.