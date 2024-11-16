Врач объяснил, как худеть, чтобы не обвисала кожа

Похудение — это сложный процесс перестройки организма. Многих интересует вопрос, как похудеть, чтобы при этом не было проблем с провисшей кожей. Существуют несколько простых правил для сохранения тургора кожи, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением пластической хирургии клиники «Новые Технологии», пластический хирург Алексей Игнатенко.

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Одно из основных — это постепенное снижение веса. Постепенное и умеренное снижение веса поможет коже более эффективно приспособиться и избежать обвисания. Слишком быстрое похудение может привести к потере упругости кожи.

«При этом необходимо помнить о тонусе мышц. В этом помогут упражнения для подтяжки. Регулярные упражнения силового тренинга, направленные на укрепление мышц, помогут сохранить тонус кожи и также предотвратить обвисание. В ходе похудения значительно меняется метаболизм. Крайне важно при этом не просто находиться на диете, а правильно питаться. Питаться сбалансированно, употреблять достаточное количество белка, витаминов и минералов, необходимых для здоровья кожи», — объяснил он.

Пейте достаточное количество воды каждый день для увлажнения кожи и поддержания ее упругости. Из дополнительных средств поддержки можно также прибегнуть к массажу (регулярный массаж лица и тела способствует улучшению кровообращения, укреплению мышц и поддержанию тонуса кожи) и косметологическим услугам.

Так, процедура радиочастотного лифтинга стимулирует коллагеновые волокна, укрепляя кожу. Ультразвуковой лифтинг (ультразвуковая терапия) использует ультразвуковые волны для стимуляции собственного производства коллагена и улучшения тонуса кожи.

А одним из видов лазерных процедур является стимуляция световыми лазерами, которая помогает регенерации кожи.

Ботокс тоже помогает разглаживать мимические морщины и укреплять кожу. А также плазмотерапия: процедура, при которой на кожу воздействуют плазмой, стимулирующей регенерацию тканей.

Мезотерапия — это процедура, в ходе которой под кожу вводятся витамины, микроэлементы и другие активные вещества, улучшая общее состояние кожи.