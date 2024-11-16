Хирург Игнатенко: слишком быстрое похудение приводит к обвисанию кожи

Похудение — это сложный процесс перестройки организма. Многих интересует вопрос, как похудеть, чтобы при этом не было проблем с провисшей кожей. Существуют несколько простых правил для сохранения тургора кожи, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением пластической хирургии клиники «Новые Технологии», пластический хирург Алексей Игнатенко.

Врач объяснил, как худеть, чтобы не обвисала кожа
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Одно из основных — это постепенное снижение веса. Постепенное и умеренное снижение веса поможет коже более эффективно приспособиться и избежать обвисания. Слишком быстрое похудение может привести к потере упругости кожи.

«При этом необходимо помнить о тонусе мышц. В этом помогут упражнения для подтяжки. Регулярные упражнения силового тренинга, направленные на укрепление мышц, помогут сохранить тонус кожи и также предотвратить обвисание. В ходе похудения значительно меняется метаболизм. Крайне важно при этом не просто находиться на диете, а правильно питаться. Питаться сбалансированно, употреблять достаточное количество белка, витаминов и минералов, необходимых для здоровья кожи», — объяснил он.

Пейте достаточное количество воды каждый день для увлажнения кожи и поддержания ее упругости. Из дополнительных средств поддержки можно также прибегнуть к массажу (регулярный массаж лица и тела способствует улучшению кровообращения, укреплению мышц и поддержанию тонуса кожи) и косметологическим услугам.

Так, процедура радиочастотного лифтинга стимулирует коллагеновые волокна, укрепляя кожу. Ультразвуковой лифтинг (ультразвуковая терапия) использует ультразвуковые волны для стимуляции собственного производства коллагена и улучшения тонуса кожи.

А одним из видов лазерных процедур является стимуляция световыми лазерами, которая помогает регенерации кожи.

Ботокс тоже помогает разглаживать мимические морщины и укреплять кожу. А также плазмотерапия: процедура, при которой на кожу воздействуют плазмой, стимулирующей регенерацию тканей.

Мезотерапия — это процедура, в ходе которой под кожу вводятся витамины, микроэлементы и другие активные вещества, улучшая общее состояние кожи.

«Регулярный уход за кожей, использование увлажняющих средств, сывороток с витаминами и антиоксидантами помогает сохранить упругость и предотвратить провисание кожи», — резюмировал врач.