Пять предметов гардероба, которые испортят любую фигуру

Ах, мода! Это вечный калейдоскоп тенденций, который, однако, с легкостью может превратить любую фигуру из фэшн-победительницы подиума в модную жертву. Ниже приводим пять трендовых «злодеев» гардероба, которые умеют испортить даже самые идеальные пропорции. Вместе со стилистом Михаилом Белых разбираемся, как избежать стилистических катастроф.

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Кроп-топы и джинсы с низкой талией

Этот дуэт может создать иллюзию короткого туловища и «подрезать» фигуру там, где это совершенно не нужно. Совет стилиста:

«Если любите кроп-топы, носите их на здоровье с брюками или юбками с завышенной талией. Так вы визуально удлините ноги и создадите более гармоничный образ. То же самое касается укороченных курток, пуховиков и так далее».

Тяжелые ботинки на платформе

Массивные ботинки сейчас в фэшн-топе, но они реально могут сделать ноги визуально короче, особенно в сочетании с короткими юбками или шортами неправильной длины. Хотите добавить рок-н-ролла в ваш образ? Остановитесь на ботильонах с тонким каблуком или элегантных ботинках на невысокой платформе — и очень внимательно следите за пропорциями: какой высоты голенища ботинок и какой длины юбка. Невысоким девушкам стоит выбирать монохромные варианты — например, ботинки и плотные колготки черного цвета.

Юбка до середины икры

Эта длина юбки может казаться безопасным выбором, но на деле она часто «режет» ногу на самом широком месте икры, что делает силуэт визуально короче и массивнее.

«Если уж вам захотелось юбку миди, выберите модель с высокой талией и обязательно обувь на каблуке или платформе, чтобы визуально удлинить ноги. Но не ботинки, а туфли или уже высокие сапоги!» — настаивает стилист.

Свитер или худи-оверсайз

Такие свитера, увы, добавляют объем и делают фигуру менее определенной, особенно если они длинные и без формы — посмотрите, даже Ким Кардашьян становится похожа на не слишком изящный шкаф средних размеров в такой одежде. Но ей можно, все прекрасно помнят, как она выглядит без свитера, без худи и вообще без ничего.

«Если вы выбираете массивный верх, вниз надевайте леггинсы или узкие джинсы. А уж если снизу что-то просторное, то пусть верх будет прилегающим. То и другое вместе — не стоит, вы же не косплеите мальчишку-рэппера?» — задает вопрос стилист.

Слишком широкие брюки

Они могут казаться комфортными, но широкие штаны часто «поедают» рост даже у высоких девушек и делают фигуру визуально шире. Выбирайте брюки, которые слегка облегают бедра и постепенно расширяются к низу, создавая более сбалансированный силуэт. Носите их с обувью на платформе или протекторе и топом или курткой укороченной длины.